UNILA abre vagas para especialização em Direitos Humanos

Até o dia 26 de junho, estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação lato sensu em Direitos Humanos na América Latina. Os interessados devem inscrever-se por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) – clique aqui para acessar. O processo seletivo consta de análise de currículo e de carta de apresentação das intenções com relação ao curso, além de entrevista com o candidato, em uma segunda fase – confira aqui o edital do processo seletivo.

A especialização é um curso interdisciplinar, gratuito, voltado a profissionais com interesse em analisar criticamente os processos e eventos ligados ao campo da garantia e violação dos direitos no contexto latino-americano, na contemporaneidade. Essa temática será analisada a partir de uma revisão crítica da história regional e dos principais dispositivos de garantia dos direitos humanos. A estrutura curricular do curso organiza-se em 16 disciplinas, das diversas áreas do conhecimento que envolvem a temática.

No total, estão sendo ofertadas 40 vagas, das quais 50% são destinadas a brasileiros, enquanto a outra metade é destinada para estrangeiros provenientes de países da América Latina e Caribe. Também serão disponibilizadas 4 vagas suplementares reservadas aos servidores técnico-administrativos em educação da UNILA. O resultado de cada fase de seleção será divulgado na página do curso – clique aqui para acessar.

O resultado da primeira fase sairá no dia 10 de julho, e a publicação do calendário de entrevistas será divulgado no dia 13 de julho. As matrículas devem ser feitas no período entre 2 e 4 de agosto, e a data de início das aulas é 11 de agosto. Informações adicionais sobre a inscrição no processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail esp.direitoshumanos@unila.edu.br ou pelo telefone da Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu da UNILA,+55 (45) 3576-7387.

Com Unila