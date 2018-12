UNILA ABRE INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS E VISITANTES

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) está com inscrições abertas em concurso público para docentes. No total, estão sendo ofertadas nove vagas, sendo três delas para professores efetivos e as demais, para visitantes

O Processo Seletivo Simplificado é para professores visitantes brasileiros e estrangeiros, com regime de trabalho de 40 horas semanais e dedicação exclusiva. Até o dia 12 de dezembro, está aberto o prazo de inscrição do concurso para as áreas de História, subárea Fundamentos da Educação (1 vaga); e Engenharia Química, subárea Desenho Técnico, Administração e Economia, Direito para Engenharia, Projeto para Engenharia e Engenharia de Segurança (1 vaga).

Também estão abertas inscrições para docentes visitantes brasileiros e estrangeiros nas áreas de Linguística, Letras e Artes, subárea Linguística (1 vaga); e Matemática, subáreas Matemática Pura ou Aplicada (2 vagas) e Educação (1 vaga). O prazo de inscrição vai até o dia 3 de fevereiro.

Professores efetivos

Os editais de concurso aberto para professores efetivos são para as áreas de Geografia, subárea Cartografia, Geografia Física e Climatologia (1 vaga); e Engenharias, subáreas Engenharia Elétrica (1 vaga) e Engenharia Mecânica/Ciências Térmicas (1 vaga). As inscrições vão até dia 3 de fevereiro e as provas serão entre os dias 18 e 22 de fevereiro.

(Com UNILA)