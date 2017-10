Unila abre concurso com salários de até R$ 9,5 mil

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, abriu concurso público para contratação de professores nesta sexta-feira (27). O prazo para inscrição termina no dia 19 de novembro e deve ser feita pela internet. A taxa é de R$ 165.

De acordo com o edital, a Unila vai contratar dois professores graduados em Serviço Social com Mestrado ou Doutorado em Serviço Social e Política Social com cumprimento de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva na área de “Fundamentos Históricos Teóricos Metodológicos do Serviço Social”. Os salários variam de R$ 6.627,43 a R$ 9.585,67, conforme a titulação.

O segundo edital aberto nesta sexta-feira busca um professor graduado em Música com Mestrado ou Doutorado em Música ou áreas afins em regime de dedicação exclusiva e carga horária de 40 horas. Os salários de R$ 6.627,43 a R$ 9.585,67, conforme a titulação.

As provas serão realizadas entre os dias 4 e 8 de dezembro.