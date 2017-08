UNIFOZ realiza Semana Acadêmica de Direito

“O papel do Direito em tempos de crise” será tema de palestras nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2017

A semana acadêmica do Curso de Direito da Unifoz de 2017 traz um tema mais do que atual, “O PAPEL DO DIREITO EM TEMPOS DE CRISE”. Para a coordenadora do curso de direito da Unifoz, professora Jamila Gomes, “o objetivo é promover um amplo debate sobre questões pertinentes e desafiadoras às ciências jurídicas, sociais e administrativas no cenário atual, auxiliando no preparo e instrumentalização dos futuros operadores do Direito”, explica, estendendo a importância do aperfeiçoamento também para os professores.

A Semana Acadêmica é promovida pelos alunos, professores e coordenadores do curso de Direito da Unifoz e é direcionada aos estudantes de Direito, professores. “O objetivo é promover uma maior integração entre os membros da sociedade acadêmica, assim como para além da academia, expandindo o olhar crítico dos atores envolvidos nas ciências jurídicas”, enfatiza o diretor acadêmico, professor Luiz Francisco Marchioratto.

O tema surgiu dos próprios estudantes do curso de Direito sobre as discussões recentes acerca da gestão pública, bem como a necessidade de relacionar à atuação do operador do Direito que vive hoje numa sociedade interdisciplinar e globalizada, “além disso, a problemática se estende para as reflexões sobre a formação acadêmica, a prática do professor e o papel social do ensino de Direito, apresentando-se como uma atividade de extensão na formação dos estudantes, através de palestras, seminários, artigos científicos, oficinas e outras atividades”, explica o coordenador adjunto do curso de Direito da Unifoz, professor Rogério Cunha. Para ele essa troca de ideias e conhecimento entre alunos, professores e a comunidade universitária em geral será importante para pensar e compreender o nosso contexto social, político, administrativo e cultural.

SERVIÇO:

LOCAL: Hotel Vialle – Foz do Iguaçu – PR.

PERÍODO: 31 de agosto e 01 de setembro.

VALOR: Alunos UNIFOZ: R$50,00. Alunos de outras instituições: R$ 70,00. Comunidade geral: R$ 100,00

CARGA HORÁRIA: 40 h/a.

INFORMAÇÕES: Secretaria Unifoz – 3574-2611.

PROGRAMAÇÃO:

31 DE AGOSTO – MANHÃ (8h30)

ASTRID MARANHÃO: “O papel da mulher no direito no século XXI”

Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Paraná, turma 1985. Ingressou na magistratura paranaense após concurso público, sendo nomeada no dia 4 de abril de 1989 juíza substituta da comarca de Castro. Exerceu a mesma função na comarca de Campo Largo. Nomeada juíza de direito atuou, a partir de 6 de junho de 1990, nas comarcas de Cândido de Abreu, São Mateus do Sul, Pato Branco e Curitiba. No dia 13 de agosto de 2012 foi promovida a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo critério de merecimento. Especializada em Pensamento Contemporâneo (Século XX) e em Direito Empresarial pela PUC-PR, onde também fez o mestrado em Direito Econômico e Social. Autora do livro “Ônus da Prova no Código de Defesa do Consumidor”.

PERY ISHIDA: “Economia do crime: O crime compensa”?

Possui graduação em Economia pela UFMG (1989), mestrado em Economia Agrária pela ESALQ/USP (1992) e doutorado em Economia Aplicada pela ESALQ/USP (1997). Pós-doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas/SP (2009). Foi Visiting Scholar na Kaiserslautern Universität/Alemanha (2000 e 2005) e University of Wisconsin/Estados Unidos (2010); Professor Visitante na Università Politecnica ark Marche/Itália (2013), Universidade de Évora/Portugal (2015), Universidad de la Rioja/Espanha (2016) e Universitatea Babes Bolyai/Romênia (2016). É Professor Associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), atuando no Curso de Economia, Programa de Mestrado em Economia e no Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Foi coordenador científico da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER), 2011/2013, e coordenador do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, 2011/2015. Atual editor da Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos e vice-presidente da SOBER (gestão 2017/2019). Tem experiência na área do Agronegócio e Desenvolvimento Regional, atuando nos seguintes temas: agroenergia, agroindústria canavieira, cadeias produtivas, dinâmica e cenários econômicos, comportamento de mercado (arket behaviour, mais especificamente economia do crime). Assessor de Relações Internacionais da Unioeste.

31 DE AGOSTO – NOITE (19h)

MAURÍCIO KUEHNE: “Desafios da Execução Penal. Releitura da Lei de Execução Penal”.

Promotor de Justiça aposentado, Advogado e Professor (Direito Penal e Execução Penal). Especialista em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário de Curitiba. Atualmente exerce o cargo de Diretor Geral do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná.

BRANCA BERNARDI: “Método APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) – a alternativa para o sistema prisional.

Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (2000). Atualmente é JUIZA DE DIREITO do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e professor titular da Universidade Paranaense. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público.

01 DE SETEMBRO – MANHÃ (8H30)

GABRIELE TUSA: “Privatização, concessão e Parceria Público Privada: a participação da iniciativa privada e das novas tecnologias na modernização da gestão pública”.

Natural de Palermo, Itália. Graduado em Direito pela Mackenzie (1990), Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo (USP, 1999), Doutor em Direito Civil pela USP (2008).

FERNANDO HUGO MIRANDA TELES: “Inconstitucionalidade de Leis de Anistia de greve de militares”.

Promotor de Justiça Militar da União. Possui graduação em ENGENHARIA MECÂNICA E DE ARMAMENTO pelo Instituto Militar de Engenharia (1996), graduação em DIREITO pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2004) e Pós-Graduação em Direito Militar pela Universidade Gama Filho (2007). Tem experiência de magistério na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar.

01 DE SETEMBRO – NOITE (19H)

ELPÍDIO DONIZETTI NUNES:

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). Presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) por três biênios. Promotor de Justiça nos Estados de Goiás e Minas Gerais nos anos de 1987/88. Professor concursado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia nos anos de 1991/92. Professor de Direito Processual Civil em cursos de pós-graduação do Centro de Gestão Empreendedora (FEAD) e da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Professor de Direito Processual Civil em cursos de pós-graduação do Centro Universitário Newton Paiva no período de 2003 a 2012. Ex-professor de Direito Processual Civil em cursos de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). Membro da Comissão de doze Juristas Brasileiros, nomeada pelo Senado Federal, com a incumbência de elaborar o Anteprojeto do novo Código de Processo Civil.