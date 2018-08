UNIFOZ – 25 ANOS DE TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

A faculdade de Direito mais antiga da cidade lidera mais uma vez as aprovações na OAB, forma administradores para empresas da cidade e do exterior, e lança duas pós-graduações

A Família UNIFOZ chega este ano à importante marca dos 25 anos, e comemora bodas de “Prata” com toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Durante todos esses anos, saíram das Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu egressos dos cursos de Administração e Direito que hoje trabalham ou são donos das melhores empresas, escritórios de advocacia ou mesmo os que seguiram as carreiras públicas, e hoje são delegados, juízes ou promotores.

“É uma honra contribuir com a formação e crescimento intelectual de pessoas que ocupam posições de prestígio e de comando em nossa comunidade, que foram nosso alunos na Unifoz, por isso levamos o padrão de qualidade como o lema de nossa instituição”, conta o diretor acadêmico, professor Luiz Francisco Marchioratto.

Para celebrar tantas conquistas, a UNIFOZ mais uma vez lidera as aprovações no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, “Dos 77 aprovados, 33 são formandos ou egressos da UNIFOZ, o que corresponde a 43% do total de aprovações”, comemora a coordenadora do curso de Direito, professora Jamila Gomes.

Falando em tradição, o curso de Administração da UNIFOZ também é um dos mais antigos da cidade. É a área de maior procura em todo o país, conforme dados divulgados pelo MEC, “aqui na UNIFOZ formamos acadêmicos com espírito de liderança, de empreendedorismo, que sabem respeitar os preceitos éticos e lidar com a inovação tecnológica.”

É uma habilitação do tipo Bacharelado, que forma um profissional com conhecimento generalista, com ênfase no Comércio Internacional, na Inovação e nos Resultados”, explica o coordenador do curso, e Diretor Administrativo da UNIFOZ, professor Ederson Dalpiaz.

Pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal – Crimes Federais e Cooperação Jurídica Internacional

A coordenação do curso está a cargo do professor Luciano Tertuliano da Silva, Juiz Federal atuante em São Paulo, egresso da UNIFOZ; doutorando em Direito do Estado pela USP – Universidade de São Paulo; mestre em Direitos Difusos e Coletivos (PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – São Paulo/SP); especialização em Curso de Preparação em Magistratura (Escola de Magistratura do Paraná – Curitiba/PR); graduação em Direito pela UNIFOZ; professor convidado na Escola de Magistrados Federais do Tribunal Regional da 3ª Região.

Pós- graduação em Gestão e Estratégia em Negócios Internacionais

O posicionamento estratégico em região de fronteira e o crescimento de oportunidades de negócios internacionais demandam uma qualificação específica para capacitar os novos profissionais e também aqueles que já possuem experiência, mas que procuram estar sempre atualizados. O curso é direcionado aos profissionais de todas as áreas do conhecimento que queiram aproveitar as oportunidades de negócios na região trinacional, ou até em outros países. Temas que serão abordados: Private Equity; Compliance; Business Plan; Finanças Corporativas e Gestão de Riscos.

Inscrições abertas: Secretaria da faculdade UNIFOZ – Rua Arquiteto Décio Luís Cardoso, 469 – Centro, Foz do Iguaçu – PR, 85851-320. Contato: 45 3574-2611.

(Com UNIFOZ)