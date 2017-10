UNIDADES DE SAÚDE REALIZAM ATIVIDADES DENTRO DO OUTUBRO ROSA

O Outubro Rosa tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. No município a campanha ficará marcada pelas atividades realizadas nas Unidades de Saúde. No último final de semana unidades de vários bairros da cidade atraíram os moradores com atividades alusivas ao mês rosa.

Mais de 500 mulheres compareceram nas Unidades Básicas de Saúde e participaram de palestras, fizeram consultas e exames. Na Região Nordeste da cidade cinco unidades abriram as portas no sábado, as atividades aconteceram em Três Lagoas, Lagoa Dourada, São João, Três Bandeiras e a unidade que recebeu o maior público foi no bairro Sol de Maio, em que 107 pessoas compareceram para participar das atividades da campanha.

No total dos cinco postos de saúde, foram encaminhadas 236 pacientes, acima de 40 anos, ou com histórico de câncer de mama na família, para a realização da mamografia. Foram realizadas 278 coletas para exame preventivo do câncer de colo de útero, aplicadas 48 vacinas e alguns postos ofereceram testes rápidos, ao todo foram realizados 114.

Unidades de Saúde de outras regiões também realizaram ações no último sábado, a UBS do Jardim Jupira promoveu um café da manhã com palestras para 40 mulheres, realizaram 20 exames preventivos, 28 testes rápidos e 16 solicitações de mamografia. Na unidade do Ouro Verde 65 mulheres compareceram e todas fizeram o exame preventivo para o câncer de colo de útero e 57 receberam encaminhamento para mamografia. Na UBS do Parque Presidente 20 mulheres participaram de uma palestra motivacional sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e foram realizadas 14 coletas para exame preventivo.

As mulheres acima de 40 anos são encaminhadas para mamografia uma vez ao ano. Para mulheres com menos de 40 anos os encaminhamentos são feitos somente quando solicitado pelo médico.

Novas atividades

A programação do Outubro Rosa nas Unidades de Saúde do município continua durante todo o mês. As principais atividades promovidas serão palestras sobre câncer de mama, educação em saúde com foco na saúde da mulher, exames clínicos de mama, coletas de exames preventivos, solicitações de mamografias, realização de testes rápidos, consultas multiprofissionais e caminhadas.

Dia 14/10 – Unidade de Saúde Parque Presidente

Dia 16/10 – Unidade de Saúde Vila Yollanda

Dia 17/10 – Unidade de Saúde AKLP

Dia 18/10 – Unidades de Saúde: Jardim São Paulo II e Carimã

Dia 19/10 – Unidades de Saúde: Jardim São Paulo I e AKLP

Dia 20/10 – Unidades de Saúde: Jardim Curitibano, Profilurb I e ProfilurbII

Dia 21/10 – Unidades de Saúde: Porto Belo, Morumbi III e Portal da Foz

Dia 23/10 – Unidade de Saúde Jardim América

Dia 25/10 – Unidade de Saúde Vila C Nova

Dia 26/10 – Unidades de Saúde: CAIC e Padre Monti, Vila C Velha, Vila Adriana, Jardim América

Dia 27/10 – Unidades de Saúde: Morumbi II, Campos do Iguaçu e Caminhada do Outubro Rosa no Jardim América

Dia 30/10 – Unidade de Saúde Cidade Nova

Com PMFI