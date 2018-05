UNIDADES DE SAÚDE ESTARÃO ABERTAS NESTE SÁBADO PARA O DIA “D” DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Em Foz, meta é vacinar 65 mil pessoas, entre idosos, gestantes, crianças, doentes crônicos e mulheres em período pós parto.

Neste sábado (12), todas as 28 Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu estarão abertas para o Dia “D” de vacinação contra a gripe. A campanha acontece em todos os 399 municípios do Paraná e é promovida pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Todas as Unidades funcionarão das 8h às 17 horas neste dia.

O objetivo da vacinação é reduzir a mortalidade, as complicações e as internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A meta é vacinar pelo menos 90% de 65.199 pessoas, que representam os grupos de risco.

Devem receber a vacina: pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres em até 45 dias depois do parto), profissionais de saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores das instituições públicas e privadas.

Desde o início da campanha, no dia 23 de abril, até agora, o grupo com maior cobertura vacinal foi o de idosos, com 47%, um total de 9.593 pessoas. O segundo grupo com maior cobertura da vacina (42%) é o das puérperas, mulheres em período de 45 após o parto. No entanto, ainda é baixa a vacinação entre crianças (13%) e gestantes (22%).

Documentação – Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e carteira de vacina. Os professores também devem apresentar a declaração da instituição de ensino em que trabalha, a qual deverá ser apresentada e retida no ato da vacinação. Pessoas portadoras de comorbidades precisam da prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina.

Proteção – A vacina é efetiva contra os três tipos de vírus da gripe que mais circulam no país: influenza A (H3N2), influenza A (H1N1) e influenza B, sendo apenas contraindicada para pessoas que possuem histórico de reação alérgica grave ao ovo. Até esta segunda-feira (7), o Paraná já vacinou mais de 1 milhão de pessoas.

Funcionamento – A Campanha de Vacinação continua até o dia 1º de junho em todas as Unidades de Saúde, conforme horário de atendimento das salas de vacina, disponível no site: www.saudefoz.com.br

(Com PMFI)