UNIDADES DE SAÚDE ESTARÃO ABERTAS NESTE SÁBADO PARA O 2º DIA “D” DE VACINAÇÃO

Quase todas as unidades básicas de saúde (UBS’s) estarão abertas, com exceção do Lagoa Dourada e Jardim Jupira; funcionamento será das 8h às 17 horas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) promove neste sábado (1º de setembro) o segundo Dia “D” de vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite. Neste dia, as unidades estarão abertas das 8h às 17 horas para imunizar crianças de 12 meses a menores de 5 anos, com exceção das unidades do Lagoa Dourada e Jardim Jupira.

Até o momento, 9.845 crianças foram imunizadas contra a pólio (62%) e 10.018 contra o sarampo (64%). A meta, no entanto, é vacinar 95% do público alvo, que totaliza 15.772 crianças.

Preocupado com a baixa cobertura, o prefeito Chico Brasileiro se reuniu na tarde de ontem (28) com equipes da Secretaria de Saúde, e discutiu estratégias para alcançar a meta de vacinação. “Sabemos que muitos pais, por conta do trabalho, enfrentam dificuldades para levar os filhos até as unidades de saúde durante a semana, por isso decidimos promover o segundo dia “D” de vacinação”, explicou o prefeito.

A coordenadora do Programa de Imunização do município, Adriana Izuka, destacou a participação dos pais na campanha: “Os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de manutenção da eliminação dessas doenças. Aqueles que ainda não levaram as crianças para se vacinarem, devem aproveitar a oportunidade deste sábado”, pontuou.

O Paraná não registra casos de sarampo desde 2000. No entanto, algumas cidades como Foz do Iguaçu, não atingem a meta recomendada pelo MS. Em 2016 a cobertura contra sarampo foi de 85% (1ª dose) e 78% (2ª dose). Em 2017 a cobertura alcançada foi 67% (1ª dose) e 61% (2ª dose).

Preocupação

A baixa cobertura vacinal no País em crianças é um problema que preocupa por conta do risco de reintrodução de doenças que já eram consideradas eliminadas, como o sarampo e a poliomielite.

Em 1994, o País recebeu da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) a Certificação de Área Livre de Circulação do Poliovírus Selvagem. Por essa razão, segundo o Ministério da Saúde, é fundamental a manutenção das elevadas coberturas vacinais, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite no País. Apesar de erradicada desde 1990, a doença ainda é endêmica em três países – Nigéria, Afeganistão e Paquistão. A vacinação é a principal e melhor forma para se proteger contra o sarampo. A imunização pode ser feita na rede publica até os 49 anos.

Nesta campanha os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de manutenção da eliminação dessas doenças e deve comparecer aos serviços de vacinação com suas crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro.

(Com PMFI)