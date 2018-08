UNIDADES DE SAÚDE DO PARANÁ ABREM NESTE SÁBADO (18) PARA VACINAR CONTRA PÓLIO E SARAMPO

No Paraná, 89% das crianças de um a menores de cinco anos ainda devem se vacinar, de acordo com o Ministério da Saúde

As unidades de saúde dos municípios do Paraná estarão abertas neste sábado (18) para o Dia D da campanha de vacinação contra a poliomelite e o sarampo, das 8h às 17h, de acordo com o Ministério da Saúde.

No Paraná, 89% das crianças de um a menores de cinco anos ainda devem se vacinar. Pais e responsáveis devem levar as crianças independente da situação vacinal. No estado, 181.954 doses das vacinas foram aplicadas, correspondendo a 15,82% para poliomielite e 15,48% para sarampo.

Para a poliomielite, as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina serão vacinadas com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). As crianças que já tiverem tomado uma ou mais doses receberão a gotinha – Vacina Oral Poliomielite (VOP).

Em relação ao sarampo, todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral (contra sarampo, rubéola e caxumba) , independente da situação vacinal. A exceção é para as que tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias, que não necessitam de uma nova dose.

Sarampo

O Brasil recebeu, em 2016, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo, e atualmente empreende esforços para manter o certificado, principalmente por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica, da rede laboratorial e de estratégias de imunização.

No mundo, há registros de casos de sarampo em alguns países da Europa e das Américas. Em 2017, foram 173.330 casos registrados. Em 2018 (até maio), 81.635 casos confirmados, a maioria em países do Sudeste Asiático e Europa.

Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo: em Roraima e no Amazonas. Até o dia 25 de julho, foram confirmados 822 casos no Amazonas e em Roraima.

Além disso, alguns casos isolados foram identificados nos estados de Rio de Janeiro (14); Rio Grande do Sul (13); Pará (2), Rondônia (1) e São Paulo (1).

O reaparecimento da doença está relacionado às baixas coberturas e a presença de venezuelanos no país, comprovado pelo genótipo do vírus (D8) identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela.

Poliomelite

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), três países ainda são considerados endêmicos (Paquistão, Nigéria e Afeganistão). O Brasil está livre da poliomielite desde 1990.

Em 1994, o país recebeu, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Certificação de Área Livre de Circulação do Poliovírus Selvagem.

(Com G1)