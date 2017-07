UNIAMÉRICA E ENDEAVOR PROPÕEM PARCERIA COM PREFEITURA

Representantes da faculdade Uniamérica e do instituto Endeavor (Empreendedorismo para Empreendedores) estiveram hoje na prefeitura de Foz do Iguaçu para propor uma parceria entre as instituições visando o fortalecimento e o desenvolvimento do município.

O vice-prefeito, Nilton Bobato, conta que o objetivo é atuar em parceria para pesquisas na área do empreendedorismo. “Além disso, a Uniamérica apresentou o programa empreenda que é um programa de capacitação e valorização de empreendimentos de sucesso em Foz do Iguaçu. Nós estamos interessados na parceria, e fazer com que estudos sobre empreendedorismo avancem e tenham parcerias nos centros universitários”, disse.

Com PMFI