“Jabez orou ao Deus de Israel: ‘Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras! Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores’. E Deus atendeu ao seu pedido.” (1º Crônicas 4:9-10)

Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: “Com muitas dores o dei à luz”.

A oração de Jabez é uma pequena oração que aparece no meio de uma lista enorme de nomes e famílias, no primeiro livro das Crônicas de Israel. Jabez pertencia à linhagem de Judá e foi um homem de valor, conceituado dentre os seus familiares. O texto bíblico diz muito pouco acerca da sua história, apenas realça que Deus lhe atendeu a oração. O significado do nome Jabez: “o que causa sofrimentos”, traduz o sentimento de dor no qual ele foi gerado. Mas esse mesmo, que sofreu e causou muitas dores no início, recebeu de Deus graça e livramento…

Assim também é na vida daqueles que confiam e se entregam a Deus. De um passado de dores e sofrimento Jesus pode tudo transformar e conceder uma nova vida de alegria e paz!

A despeito dos problemas vividos do início, das dificuldades e de tudo que esteja sofrendo agora, mantenha-se conectado ao Senhor em oração. Confie em Deus que faz tudo novo! Ele é Bom, em todo tempo poderá lhe ajudar e atender ao seu pedido.

O Senhor pode mudar a sua história!

Ore e confie ! Jabez sabia a quem devia recorrer, somente Deus poderia lhe ajudar!

Busque ao Senhor nos momentos de angústia e aflição. Creia que Ele é bom e fiel!

Não viva aprisionado ao passado de dores. Apesar do que sofreu (até do nome que recebeu), Jabez tornou-se num homem digno e o mais respeitado em sua família.

Segure firme nas mãos do Senhor e continue em frente! Se esforce seguindo o caminho, sempre na companhia de Deus.

Leia o Salmo 118 . Medite e reflita no amor e na bondade de Deus.

Não viva isolado! Procure a companhia da família, amigos ou irmãos em Cristo. Partilhe com uma pessoa mais madura na fé sobre o que lhe aflige e orem juntos.

OREMOS: