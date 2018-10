UM TERÇO DA NOVO BANCADA DO PARANÁ TEM PATRIMÔNIO SUPERIOR A R$ 1 MILHÃO

Empresário da região Oeste, “Vermelho” (PSD) é o mais rico entre os 30 eleitos – ele declarou ter mais de R$ 8 milhões em bens

Das 30 cadeiras da Câmara dos Deputados reservadas a parlamentares do Paraná, dez serão ocupadas a partir de 2019 por políticos que detêm um patrimônio superior a R$ 1 milhão (confira a lista logo abaixo). O grupo de milionários é capitaneado por um estreante na Casa, o empresário, advogado e ex-prefeito de Salto do Lontra (Oeste) Nelsi Coguetto Maria, o “Vermelho”, como é conhecido.

Filiado ao PSD e com quase 60 anos de idade, Vermelho declarou à Justiça Eleitoral ter um total de R$ 8.682.792,55 em bens. A maior parte do patrimônio (mais de R$ 5 milhões) vem de “aplicações e investimentos” e da participação na empresa Vermelho Construtora de Obras (R$ 2 milhões).

O único doador da campanha eleitoral de Vermelho foi ele próprio – considerando dados disponíveis até 15 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato eleito tirou R$ 500 mil do bolso e fez 70.001 votos.

O segundo mais rico da bancada eleita é um veterano da política, o deputado federal reeleito para o sexto mandato Ricardo Barros (PP), marido da atual governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP). Ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de aproximadamente R$ 5,5 milhões.

Barros informa ter participação em mais de dez empresas – RC4 Incorporações Ltda; Construtora Magalhães Barros Ltda; RJM Loteadora Ltda; RC5 Comércio de Bebidas Ltda; Mineralizadora Fonte de Luz; Frequencial Empreendimentos de Comunicação; Centro de Educação Profissional Técnico Maringá Ltda; MBR Locação de Veículos Ltda; AKB Comércio de Roupa Infantil Ltda; entre outras.

Entre os 25 candidatos que tentavam a reeleição (15 se reelegeram), Barros figura entre aqueles que mais enriqueceram ao longo da atual legislatura. O pepista, que passou a maior parte do atual mandato licenciado para ser ministro da Saúde, registrava ter pouco mais de R$ 1,8 milhão no ano de 2014.

Mas, ao contrário de Vermelho, Barros não tirou dinheiro do bolso para sua campanha eleitoral – seu maior financiador foi o Partido Progressista (PP), que o ajudou com cerca de R$ 1,5 milhão. Barros fez pouco mais de 80 mil votos.

O terceiro mais rico da nova bancada do Paraná é o ex-prefeito de Curitiba e ex-deputado federal Gustavo Fruet (PDT), que registrou ter mais de R$ 3 milhões em bens. Um apartamento em Curitiba – no valor de R$ 745 mil – é o maior patrimônio.

O pedetista injetou R$ 120 mil na própria campanha eleitoral – mas seu maior financiador foi o Partido Democrático Trabalhista (PDT), que repassou ao filiado R$ 450 mil. Ele fez 113.252 votos – ficando entre os dez mais votados da bancada do Paraná.

Os demais milionários são Giacobo (PR), Rubens Bueno (PPS), Sérgio Souza (MDB), Gleisi Hoffmann (PT), Ênio Verri (PT), Toninho Wandscheer (PROS) e Ney Leprevost (PSD). Também estão perto do grupo – com um patrimônio superior a R$ 900 mil – os eleitos Luiz Nishimori (PR), Sandro Alex (PSD), Luizão Goulart (PRB) e Pedro Lupion (DEM).

O eleito com o maior número de votos na bancada – Sargento Fahur (PSD) – declarou possuir um patrimônio de quase R$ 500 mil.

Apenas cinco informaram possuir um patrimônio inferior a R$ 100 mil. No grupo, está o vereador cassado de Londrina Emerson Miguel Petriv (PROS), o “Boca Aberta”, que não tem nenhum bem. Para fazer a campanha eleitoral, Boca Aberta recebeu a ajuda do deputado federal reeleito Toninho Wandscheer, também do PROS. Ele injetou R$ 100 mil na conta de campanha do correligionário. Outros R$ 150 mil foram doados por Marcos Wandscheer e Tiago Wandscheer, que são filhos do parlamentar. Os demais são Hermes Frangão Parcianello (MDB), Luísa Canziani (PTB), Aroldo Martins (PRB) e Paulo Martins (PSC).

Confira abaixo o patrimônio dos deputados federais eleitos pelo Paraná, de acordo com o declarado à Justiça Eleitoral:

1 Vermelho (PSD) R$ 8.682.792,55

2 Ricardo Barros (PP) R$ 5.529.650,21

3 Gustavo Fruet (PDT) R$ 3.165.893,76

4 Giacobo (PR) R$ 2.211.016,14

5 Rubens Bueno (PPS) R$ 2.030.239,54

6 Sérgio Souza (MDB) R$ 1.950.261,70

7 Gleisi Hoffmann (PT) R$ 1.452.097,99

8 Ênio Verri (PT) R$ 1.419.136,80

9 Toninho Wandscheer (PROS) R$ 1.299.166,23

10 Ney Leprevost (PSD) R$ 1.131.122,02

11 Luiz Nishimori (PR) R$ 981.949,47

12 Sandro Alex (PSD) R$ 965.534,25

13 Luizão Goulart (PRB) R$ 934.032,72

14 Pedro Lupion (DEM) R$ 914.182,88

15 Zeca Dirceu (PT) R$ 786.123,49

16 Schiavinato (PP) R$ 709.891,20

17 Felipe Francischini (PSL) R$ 665.902,95

18 Luciano Ducci (PSB) R$ 529.531,00

19 Leandre (PV) R$ 517.982,62

20 Sargento Fahur (PSD) R$ 493.365,90

21 Christiane Yared (PR) R$ 285.954,79

22 Aliel Machado (PSB) R$ 236.521,67

23 Filipe Barros (PSL) R$ 211.985,70

24 Aline Sleutjes (PSL) R$ 132.498,54

25 Diego Garcia (PODE) R$ 124.822,20

26 Hermes Frangão Parcianello (MDB) R$ 90.700,00

27 Luísa Canziani (PTB) R$ 46.000,00

28 Aroldo Martins (PRB) R$ 35.780,80

29 Paulo Martins (PSC) R$ 2.509,29

30 Boca Aberta (PROS) Nenhum bem declarado

(Com Gazeta do Povo)