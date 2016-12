UM MORTO E OUTRO FERIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NO PORTAL DA FOZ

Na tarde deste sábado, 23 de dezembro de 2016, por volta das 16h:00, por volta das 16h:00, socorristas do Siate de Foz do Iguaçu, equipe em serviço no Posto Vila A foram acionados para deslocarem até a Rua Sérgio Gasparetto, no interior de um posto de lavagem de veículos, nas proximidades do Carlão Auto Peças, no Bairro Portal da Foz, para darem atendimento a duas vítimas de FAF (ferimento por arma de fogo).

No local foi constatado uma vítima em óbito e outra gravemente ferida. A vítima ferida identificada como sendo Tiago Aparecido Bartolomeu, de 28 anos de idade apresentava um disparo de arma de fogo no torax, sendo socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Municipal.

O local foi isolado pela policia militar até a chegada da Policia Civil e a Policia Cientifica. A vítima em óbito não possuía identificação. O local de morte foi perciado pela perita criminal, sendo o corpo encaminhado ao necrotério do Instituto Médico Legal para procedimento de necropsia, identificação e liberação aos familiares.

Com Tribuna Polular