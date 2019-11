UM DEBATE PARA DESBLOQUEAR A CAMPANHA

Sanchez sofrerá um 4-1 e chegará com tensão pela visita do rei, mas ele espera convencer indeciso. Casado foi retardado pela ascensão do Vox e terá que endurecer sua posição. Rivera tem sua última chance

Todo mundo assume que é muito importante, mas ninguém precisa vencer. Pelo menos não entre o público como um todo. Cada um irá para um setor específico, aquele que procura consolidar seus objetivos. O primeiro debate de candidatos à presidência do governo da história da Espanha, com a presença da extrema direita, que pode ser visto hoje às 22h em várias cadeias e no site do EL PAÍS , será tão fragmentado – cinco homens no Nesse cenário, o recorde foi de quatro – que os dados de quem o ganhou não serão relevantes, mas os de quem foi melhor para os seus e eleitores vizinhos.

As pesquisas chegam tão abertas , com dois blocos nos quais nenhum tem maioria suficiente, que os movimentos do debate podem alterar o resultado eleitoral, como aconteceu em abril, quando tanto o United We quanto o Citizens melhoraram bastante suas posições após os dois cruzamentos.

O debate também chegará a um clima especial. Pouco antes de começar, no meio da tarde, espera-se uma grande tensão em Barcelona com a visita do rei e os protestos organizados pelos independentistas. A Catalunha poderia dominar a reunião, algo que interessa especialmente ao bloco da direita.

Como explica José Miguel Contreras, especialista em debates que ajudou a preparar os de Felipe González contra José María Aznar e José Luis Rodríguez Zapatero contra Mariano Rajoy , e que são sempre consultados por políticos e conselheiros da próxima geração, com um eleitorado tão fragmentado Não importa quem vence o debate para todos os espectadores, mesmo que grandes audiências sejam esperadas hoje. A chave está no conjunto de objetivos.

O PSOE, por exemplo, concentra-se em alcançar pelo menos dois ou três pontos a mais do que os últimos levantamentos previstos, como o EL PAÍS , que o coloca em 27,3%, bem abaixo de 28,7% que ele alcançou em abril. Eles procuram 30%. E esse crescimento, como admitem as fontes da liderança socialista, tem que vir do centro, especialmente socialistas indecisos e eleitores dos cidadãos. Por isso, uma das chaves do debate será a travessia entre Pedro Sánchez e Albert Rivera, o homem que mais toca hoje.e que ele tem que arriscar mais do que ninguém. O líder de Cs está observando seu eleitorado desmoronar dia após dia, e precisa de um golpe de efeito para salvar os móveis ou esta semana pode marcar o fim de sua brilhante carreira política. O principal objetivo de Sanchez nesta campanha é tomar parte dos destroços. E isso certamente será percebido no debate. Fontes socialistas oficiais esclarecem sem citar Cs que “o PSOE busca o voto de mais de dois milhões de pessoas indecisas que podem confiar no PSOE para tornar possível um governo forte”.

Para explicar esse fenômeno do debate por objetivos, e não para conquistar todo o público, Contreras recorda o caso dos cruzamentos entre Hillary Clinton e Donald Trump nos EUA, especialmente o primeiro. Todas as pesquisas de televisão rápidas assumiram que Clinton havia vencido o debate. E, de fato, ele venceu as eleições em número de votos. Mas Trump se concentrou em falar sobre casos específicos de fábricas que estavam fechando a produção nos EUA para levá-la ao México. Trump estava procurando votos naquele cinturão industrial deprimido que finalmente acabou dando a ele a vitória. Em um debate com tantos protagonistas, o importante não é a preparação de dados, que dificilmente dá tempo para se desenvolver, mas procurar um tom e decidir com quem confrontar. Iglesias optou em abril por um ritmo descontraído, quase como moderador, que afetou o ambiente tenso marcado por Rivera e Pablo Casado. Agora que as coisas mudaram, o líder da Unidos Podemos está sendo muito duro com Sánchez nos comícios, e é provável que haja fortes cruzamentos entre eles. Íñigo Errejón, que procura um espaço entre eles com dificuldade e não estará no debate, tentará tirar proveito dessa tensão para oferecer sua alternativa pactista.

O presidente, que prepara esse debate como sempre com Iván Redondo, seu principal estrategista, enfrentará desta vez um “tudo contra o PSOE” que, em seu ambiente, acredita que isso pode beneficiá-lo se ele conseguir oferecer uma imagem presidencial em meio à tensão. Pedro Sánchez tem que decidir se evita entrar nos confrontos que todos procurarão com ele, como Adriana Lastra fez na TVE na sexta-feira , com o risco de fazer algumas acusações se ele não responder. É um equilíbrio complicado em que ele trabalha há várias semanas.

Além de Rivera, que joga tudo e precisa não passar despercebido, Casado também tem uma posição complexa. Sua campanha foi como um tiro, mas o inesperado aumento do Vox, especialmente na Catalunha, diminuiu seu crescimento e impede que ele se aproxime dos 100 assentos sonhados. Casado já começou ontem domingo para endurecer sua campanha. O líder da oposição, um aznarista que prometeu liderar “o verdadeiro PP”, terá que olhar para seus dois flancos para consolidar seu crescimento e não permanecer em um novo fiasco.

Talvez o Abascal mais pacífico, apesar de sua inexperiência nestas cruzes. Como em quase todos os partidos europeus de extrema-direita, os ataques de outros parecem alimentar Vox. Choques nos dias de hoje com o porta-voz PNV, Aitor Esteban, eles têm sido aplaudido pelos partidários do Vox, ansiosos para proibir todos os partidos nacionalistas. Abascal quase não tem limites de voto para defender, e basta falar sobre a Catalunha para inflamar suas massas. A dúvida é quem terá todo esse tempo para entrar em um confronto decisivo em que todos são iguais e por isso ele pode tentar dominar o cenário quebrar códigos.

Mas o sucesso de Abascal também mobiliza esquerda. Cada movimento conta. Vencer pode ser perder e sofrer pode dar vitória. Tudo depende dos objetivos que cada um está marcado.

(Com El País)