UM ANO DEPOIS DO MEGA-ASSALTO À PROSEGUR EM CIUDAD DEL ESTE, 12 ESTÃO PRESOS

Segundo a PF, cerca de 40 pessoas participaram do roubo de US$ 11,8 milhões da transportadora de valores.

Um ano após o mega-assalto à Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai, 12 suspeitos de envolvimento no crime estão presos – quatro deles no país vizinho. Dos oito inquéritos abertos pela Polícia Federal do Brasil, um foi concluído e sete estão em andamento.

Na madrugada do dia 24 de abril de 2017, cerca de 40 assaltantes participaram do roubo de mais de US$ 11,7 milhões – o equivalente a R$ 40 milhões – da transportadora de valores.

As investigações conjuntas entre a Polícia Nacional paraguaia e a PF, batizada de Operação Resposta Integrada, indicam que o maior assalto da história do país vizinho foi praticado por membros de uma facção criminosa brasileira.

“Essa foi uma ação feita por brasileiros. Foi um planejamento extenso, com o uso de armamentos robustos. Isso leva a crer que foi ato de uma organização ou de organizações criminosas que agem no Brasil e também no Paraguai”, aponta o delegado-chefe da PF em Foz do Iguaçu, Fabiano Bordignon.

A perícia na casa em Ciudad del Este, usada pelo grupo por cerca de 30 dias até o dia do assalto, e exames de DNA identificaram cerca de 30 perfis genéticos.