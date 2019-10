ULTRACONSERVADORES POLONESES ENFRENTAM REELEIÇÃO

Endossada pelo crescimento econômico e suas políticas sociais, a deriva autoritária do Governo de Direito e Justiça está em segundo plano

O medo de que o governo da lei e justiça ultraconservadora (PiS) ganhe poder nas eleições parlamentares de domingo e consolide a deriva autoritária iniciada há quatro anos, não penetrou muito no eleitorado. O partido lidera todas as pesquisas de intenção de voto, com apoio variando de 39% a 46%, apoiado pelo crescimento econômico do país e uma política popular de subsídio familiar. Poucas são as opções de uma oposição que uniu forças em torno de dois grandes blocos, a Coalizão Cívica de centro-direita e a Lewica de esquerda.

Após uma legislatura de confrontação aberta com Bruxelas para iniciativas como a reforma do Supremo Tribunal – que a UE considerou contrária ao Estado de Direitopor minar a independência judicial e conseguiu paralisar as políticas de imigração ou ambientais, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki enfrenta a campanha com um discurso focado na economia doméstica e novas promessas de gastos públicos. O governo apresentou no final de agosto o primeiro orçamento equilibrado desde a queda do comunismo há 30 anos e presumiu ter reduzido o déficit, uma conquista que foi questionada por algumas prefeituras, que denunciam que isso passou para as mãos dos executivos locais. Também impulsionada pelos fundos recebidos após sua entrada na União em 2004, a Polônia cresceu nos últimos anos acima de 3%, é a sexta maior economia da Europa e baseou sua expansão nas exportações, com uma moeda nacional competitiva (o zloty) contra o euro.

Desde que entrou no governo por maioria absoluta há quatro anos, o PiS aumentou os gastos sociais das famílias, com medidas como o subsídio de 100 euros por mês para cada criança de até 18 anos. Dois meses após as eleições, o Parlamento aprovou a isenção do imposto de renda para menores de 26 anos com renda abaixo de 21.300 euros – na prática, a maioria – e nesta campanha, o partido continua a investir investimentos públicos com o anúncio de pagamentos extras aos aposentados ou um aumento no orçamento da saúde. A proposta de estrela, revelada pelo líder e ideólogo do partido, ex-primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, é o aumento do salário mínimo, de 2.250 zlotys (cerca de 520 euros) para 4.000 (925 euros) progressivamente até 2023 .

Com toda essa oferta em cima da mesa, nem ameaças ao Estado da lei polonesa nem escândalos de corrupção afetam o governo. Em agosto, Marek Kuchcinski, então presidente da Câmara dos Deputados, renunciou depois de saber que havia usado aviões executivos para fazer viagens particulares. Alguns dias depois, o vice-ministro da Justiça, Lukasz Piebiak, fez o mesmo quando veio à tona uma campanha de difamação contra os magistrados mais críticos com a reforma do sistema judicial, que incluiu a publicação de informações falsas nas redes sociais .

“O cidadão médio se beneficiou bastante do período de Direito e Justiça no governo”, disse Jacek Kucharczyk, presidente do Public Affairs Institute, um think tank na Polônia. “Pode-se resumir que nunca tivemos uma economia tão boa em termos de economia e prosperidade, que é a narrativa proposta pelo governo”. O PiS também emergiu como o garante dos “valores nacionais poloneses”, tornando inimigos aqueles que não se comunicam com eles. O ultra-católico Kaczynski – cujo partido tem o total apoio da Igreja Católica – argumenta que “ele é o único que pode defender a Polônia do que eles chamam de ideologias perigosas que emanam do Ocidente, como os direitos LGBT ou os direitos das mulheres “. , observa Kucharczyk.

Nas últimas três décadas, desde a queda do comunismo em 1989, o país passou por profundas transformações. O processo de modernização da economia e da democracia culminou em 1999 com a integração da Polônia na OTAN e, em 2004, com a entrada na UE. Porém, nos últimos quatro anos, houve mais de uma ocasião que causou protestos da UE . A consolidação do poder do PiS nas eleições legislativas ameaça agravar esta situação, da mesma forma que o aumento da maioria parlamentar na Hungria por Viktor Orbán lhe permitiu tomar medidas mais radicais em sua tendência autoritária de se desenvolver, como a chama o primeiro ministro húngaro, uma “democracia iliberal”.

Enquanto isso, a oposição polonesa não acrescenta o apoio necessário para interromper o PiS, que varre as áreas rurais do país, segundo as pesquisas. Coalizão Cívica, liderada pela Plataforma Cívica(PO), e que aparece nessas eleições ao lado dos Verdes ou do Nowoczesna liberal, obteriam entre 23% e 30% dos votos. A eleição de sua candidata a primeira-ministra, Malgorzata Kidawa-Blonska, uma política com mais de 20 anos de operação, foi uma surpresa e visa mobilizar um eleitorado desencantado com o líder da PO, Grzegorz Schetyna. Seu rosto com o lema “O amanhã pode ser melhor” encobre os ônibus da fria Varsóvia, onde os cartazes do PiS, tradicionalmente perdidos na capital, são mais discretos e em nenhum caso mostram o primeiro-ministro, que é apresentado por outro circunscrição

As pesquisas colocam Lewica, um terceiro esquerdista de esquerda, que inclui os excomunistas da Aliança Democrática da Esquerda (SLD), o partido anti-clerical e pró-homossexual Wiosna (Primavera) – que nas eleições europeias se tornou a terceira força – e Razem ( Juntos). A coalizão pode receber entre 10% e 14% dos votos. Em quarto e quinto lugar, está a aliança do PSL / Kukiz’15 – o partido camponês aliado a um anti-sistema criado por um ex-cantor de rock – e o ultra-direitista Konfederacja (Confederação), ambos com a possibilidade de obter assentos.

(Com El País)