ÚLTIMOS DIAS PARA MORADORES APROVEITAREM A PROMOÇÃO DO DREAMLAND

Atrativos turísticos do complexo estão com preço especial para moradores de Foz e região

A promoção de tarifa exclusiva para morador no Dreamland – Foz do Iguaçu Park Show está com os dias contados. Residentes em Foz do Iguaçu, Puerto Iguazu, Cidade do Leste e municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional podem aproveitar até 28 de fevereiro os passeios com desconto.

Na promoção, os atrativos Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros saem por apenas R$ 10 o ingresso. Já o Dreams Ice Bar, bar de gelo que oferece serviço open de bebidas com e sem álcool, custa R$ 30. O desconto fica ainda maior comprando o passaporte: você pode fazer todos os passeios por apenas R$ 50.

Hoje, na tabela de vendas, o valor de cada atrativo é de R$70. O combo com dois passeios fica R$100, três saem por R$120 e o passaporte com as quatro atrações custa R$150 por pessoa. Conheça a seguir quais são os quatro passeios que você pode fazer no Foz do Iguaçu Park Show e o que mais chama a atenção em cada um deles:

Museu de Cera

Com aproximadamente 100 estátuas moldadas em cera, o atrativo oferece a experiência única de conhecer uma réplica do seu artista favorito. Entre as personalidades, do clássico ou mais moderno: Madonna, Neymar, Trump, Marilyn Monroe, Robert Pattinson, Lady Gaga, Jack Sparrow, Renato Aragão e muito mais! Para as crianças tem Peppa Pig, Homer Simpson, Shrek, entre outros. Se você se encaixa no público nerd / geek vai amar os cenários com Harry Potter, Lord Voldemort, Smigol, Stormtrooper e Darth Vader.

Maravilhas do Mundo

Viaje para os quatro cantos do planeta conhecendo as maravilhas construídas pela humanidade. Do Partenon ao Palácio de Buckingham, das Pirâmides do Egito ao Cristo Redentor, é possível visitar as mais belas estruturas, fundamentais para a história da sociedade. Conheça também a Torre de Pisa, Coliseu, Estátua da Liberdade, Soldados Terrakota, Ópera de Sydney, Monte Rushmore, Moais, Santos Dumont, a réplica do 14 Bis e muito mais.

Vale dos Dinossauros

Os gigantes que habitaram a Terra proporcionam alegria e muita diversão. Projetado dentro de uma floresta, o Vale dos Dinossauros é um passeio família e o preferido das crianças. As réplicas copiam o tamanho real dos bichos. Os prediletos são o Braquiossauro, Tiranossauro-Rex, Diplodoco, Stegossauro, Velociraptor e o Giganotossauro de aproximadamente 90 mil quilos!

Dreams Ice Bar

O maior bar de gelo do mundo fica em Foz do Iguaçu e tem temperaturas que superam 10 graus negativos! Durante os 30 minutos de experiência é liberado open bar de bebidas com e sem álcool. Os coquetéis artesanais são confeccionados por produtores locais, o que torna a experiência ainda mais exclusiva. Podem visitar o Dreams Ice Bar grupos de até 50 pessoas e é obrigatório o agendamento da visitação.

O Dreamland está localizado na Av. das Cataratas, nº 8100, bairro Remanso Grande em Foz do Iguaçu. Usuários do transporte coletivo podem pegar a linha 120 no Terminal de Transporte Urbano de Foz, há um ponto na frente do atrativo. Agora que você já conhece o Foz do Iguaçu Park Show aproveite os últimos dias de desconto para morador, visite e viva uma experiência inesquecível.

(Com Portal da Cidade)