ÚLTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Formulários podem ser preenchidos pela internet até final de semana, e documentação enviada por Sedex até segunda, 21

As inscrições para o processo seletivo para Residência Médica em Foz do Iguaçu podem ser feitas via internet (acesse o edital) até este domingo, 20 e via Correios, com envio de material impresso, até segunda-feira, 21.

O concurso abre vagas para especialidades de cirurgia geral, clínica médica, medicina de família e comunidade, ortopedia e traumatologia, pediatria e psiquiatria.

O formulário disponibilizado no site da Prefeitura Municipal (www.pmfi.pr.gov.br) deve ser preenchido e encaminhado à Secretaria da Comissão de Residência Médica ou enviado por sedex, com data de postagem até dia 21 de janeiro para: Comissão de Residência Médica, bloco Residência Médica (anexo ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck), avenida Adoniran Barbosa, 370 – Jardim das Bandeiras, CEP 85864-380. Os documento também poderão ser digitalizados e enviados por email para o COREME: dirmq@outlook.com. Quem preferir pode fazer todo o processo por internet digitalizando os documentos. A data limite do envio por esse meio é domingo, 20.

A coordenação do concurso está a cargo da Comissão de Residência Médica (COREME), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, e ofertas as 23 vagas a profissionais graduados em medicina e alunos do último ano do curso de medicina (com reconhecimento do MEC), além de médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras com diploma devidamente revalidado no Brasil.

A seleção acontece em duas fases, com provas de suficiência teórica com aplicação de prova objetiva, e da entrevista e análise curricular. A primeira fase acontece dia 27 de janeiro das 8h às 12 horas, no Bloco Departamento de Medicina – UNILA (Av.Tarquinio Joslin dos Santos, 1000 – Jd. Universitário). Neste mesmo dia será a entrega dos currículos com fotos. A segunda fase está prevista para o dia 27 de janeiro das 14h às 18 horas.

A convocação final será publicada dia 4 de fevereiro, a partir das 14h somente no site da prefeitura. A aula inaugural acontece dia 28, com a presença de preceptores de programas, diretores e autoridades. Os trabalhos iniciam dia 01 de março.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Residência Médica e Qualidade pelo telefone 2105-1982.

(Com AMN)