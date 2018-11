ÚLTIMO FERIADO ANTES DO NATAL DEVE TER TEMPERATURAS ALTAS NO PARANÁ

Semana começa com marcas amenas, mas a partir da sexta-feira esquenta na Capital

O último feriado prolongado antes do Natal, o Dia da Proclamação da República, na próxima quinta-feira (15), deve começar com chuva e temperauras amenas, mas apenas no primeiro dia. Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) para os próximos 15 dias, a partir da sexta-feira a chuva deve dar uma trégua e as temperaturas ficam mais próximas do verão.

Se na quinta a previsão é de dia com chuva e temperarturas entre 16 e 24 graus, na sexta-feira (16) coemça a fazer calor, com oscilação prevista entre 16 e 27 graus e céu com muitas nuvens. As marcas máximas devem subir mais ainda no final de semana e, no sábado e domingo as temperaturas chegam aos 30ºC.

O movimento nas rodovias que cortam o Estado deve ser grande, já que este feriado tem até cinco dias seguidos de folga — da noite de quarta (14) até a noite de domingo (18). No último feriado, de Finados, cerca de 100 mil veículos circularam entre os dois sentidos da BR-277, entre Curitiba e o Litoral do Paraná. Com previsão de calor, o fluxo pode ser até maior neste fim de semana.

Feriados 2019

O ano de 2019 será um ano escasso em termos de folga para os trabalhadores brasileiros. É que o número de dias parado por conta de feriados deve ter uma queda de 31,25% no ano novo. Se em 2018 foram 16 dias que os brasileiros puderam ficar em casa ou aproveitar para viajar, no próximo ano serão apenas 11 dias – e isso já considerando as datas passíveis de emenda.

O menor número de dias de folga no próximo ano se deverá principalmente às datas que em 2018 caíram numa sexta-feira, mas que neste ano cairão num sábado. É o caso dos feriados de Finados.

(Com Bem Paraná)