ÚLTIMA SEMANA DO NATAL DE FOZ ESTÁ REPLETA DE ATRAÇÕES CULTURAIS

Marcada pela diversidade, programação conta com apresentações de sertanejo, MPB, forró e Hip Hop e encerra no domingo (20) ao ritmo do Carnaval, com a Bateria Mocidade

A última semana do Natal de Foz está marcada pela diversidade cultural, com shows de vários estilos musicais, desde o sertanejo ao hip hop, e encerra no domingo (20) ao ritmo do carnaval, com a alegria da bateria Mocidade.

As atrações acontecem sempre a partir das 19h30, na Praça da Paz, principal palco da programação do Natal, e tem entrada franca.

Em quase dois meses de programação, o Natal de Foz já atraiu mais de 100 mil pessoas e mobilizou mais de 500 artistas locais e de outras regiões do país, com destaque para o Show do cantor Michel Teló, no final de dezembro, no Gramadão. Desde o dia 07 de dezembro, quando foi lançada a festividade, a Praça da Paz se tornou ponto de encontro diário da população e também de turistas. A programação encerra neste domingo totalizando mais de duzentas atrações artísticas.

Além da programação cultural, o espaço chama a atenção pelas atividades ofertadas e pela decoração natalina. Esta é a última semana para o público apreciar e se encantar com o cenário mágico do Natal que é composto por estruturas gigantes iluminadas, além da Vila do Papai Noel, que conta com o túnel de luz, a Casinha do Papai Noel, o Cantinho da Leitura e da Contação de Histórias. A Feirinha de Artesanato e de Gastronomia também permanecerá aberta e oferecendo uma incrível variedade da culinária e da arte da região trinacional.

Atrações:

As atrações na praça iniciam diariamente às 19h30 e são abertas ao público. Confira a programação desta semana:

Terça-feira, 15

19h30 – Cantinho da leitura/ Contação de histórias / Receptivo Lúdico com Clown / Malabares/ Perna-de-pau

20h – Fumê

21h – Alado

Quarta-feira, 16

19h30 – Cantinho da leitura/ Contação de histórias / Receptivo Lúdico com Clown / Malabares/ Perna-de-pau

21h – Mickaell Iareski

Quinta-feira, 17

19h30 – Cantinho da leitura/ Contação de histórias / Receptivo Lúdico com Clown / Malabares/ Perna-de-pau

20h: Companhia de Dança CCVC

21h: Malu Souza

Sexta-feira, 18

19h30 – Cantinho da leitura/ Contação de histórias / Receptivo Lúdico com Clown / Malabares/ Perna-de-pau

20h: Forró Licor de Jeripapo

21h: Marc Yann

Sábado, 19

19h30 – Cantinho da leitura/ Contação de histórias / Receptivo Lúdico com Clown / Malabares/ Perna-de-pau

20h: Sioux Crew hip hop

21h: Bateria Mocidade

Domingo, 20

19h30 – Cantinho da leitura/ Contação de histórias / Receptivo Lúdico com Clown / Malabares/ Perna-de-pau

(Com AMN)