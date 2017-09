Última semana do inverno terá máxima de 35ºC em Foz

A semana inicia sem mudanças nas condições do tempo, ou seja, o dia amanhece com o sol predominando em grande parte das regiões paranaenses. Em Foz do Iguaçu a última semana do inverno será de bastante calor.

Segundo o Instituto Simepar, os termômetros podem chegar a marcar 35ºC na quinta (21) e na sexta-feira (22). Já para esta segunda-feira (18), as temperaturas ficam entre 15ºC e 32ºC, sem possibilidade de chuva.

O padrão de temperatura do dia se mantém até a sexta-feira, data de início da primavera. Este foi o inverno mais quente dos últimos sete anos no Paraná.