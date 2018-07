UEPG DIVULGA RESULTADO DO VESTIBULAR DE INVERNO 2018 NESTA QUARTA-FEIRA (25)

Consulta estará disponível a partir das 14h, no site da instituição

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), nos Campos Gerais do Paraná, divulga o resultado do Vestibular de Inverno 2018 a partir das 14h desta quarta-feira (25). A lista dos aprovados em primeira chamada e a de espera poderão ser consultadas no site da instituição.

A matrícula dos aprovados em primeira chamada está prevista para os dias 7 e 8 de fevereiro de 2019. Já para a lista de espera, a inscrição será nos dias 14 e 15 de fevereiro, conforme a UEPG.

As provas foram aplicadas nos dias 8 e 9 de julho, em Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

De 10.971 inscritos, compareceram aos locais de provas 10.015 candidatos. A taxa de ausentes foi de 8,44%.

(Com G1)