TV Câmara vai transmitir ao vivo Posse do Prefeito Eleito Chico Brasileiro

O Legislativo empossa na próxima segunda-feira, 1º de maio (Dia do Trabalhador), Prefeito Chico Brasileiro (PSD) e Vice-Prefeito Nilton Bobato (PCdoB). A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com apoio da equipe de Comunicação da Prefeitura, trabalha intensamente na organização do evento.

São 60 profissionais envolvidos na organização de forma geral, só da área de segurança são mais de 20 profissionais, da TV Câmara, equipe de cerimonial e jornalística da Câmara de Vereadores e demais servidores de apoio ao evento.

A Cerimônia será realizada no Salão Real do Hotel Golden Park Internacional, o local comporta até 1.000 pessoas, entrada pela Rua Xavier da Silva. Considerando que a rua estará fechada para o evento, a entrada se dará somente a pé.

A entrega dos convites está sendo finalizada durante esta semana e a previsão é de um palco de 20 a 25 autoridades. A solenidade será abrilhantada com a participação da Banda do Exército que irá tocar os Hinos Nacional e o de Foz do Iguaçu.

A equipe da TV Câmara se organiza com diversos profissionais: mestre de cerimônias, repórter, cinegrafistas, editor de corte, cinegrafistas e vão disponibilizar uma Grua de televisão com três Câmeras. A Transmissão ao vivo que será realizada diretamente do hotel acontece via Youtube e Facebook, com vistas a dar maior transparência e possibilidade de que toda população possa acompanhar o evento.

Com Câmara Municipal de Foz do Iguaçu