TURISTAS SÃO ROUBADOS NA RODOVIA BR-277, EM FOZ DO IGUAÇU

Oito turistas que visitavam Foz do Iguaçu, foram roubados nesta quinta-feira (9), na rodovia BR-277. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados dois assaltos em uma diferença de uma hora e meia.

O primeiro caso ocorreu perto do bairro três lagoas, por volta das 5h30. Quatro homens armados e encapuzados perseguiram um carro com três turistas de São Paulo. O grupo criminoso obrigou os turistas a sair da rodovia e a entrar no bairro. Os ladrões roubaram o carro, celulares, dinheiro e outros pertences das vítimas. Os suspeitos fugiram em dois veículos e até as 9h30 não foram localizados.

Pouco tempo depois, por volta das 7h, os agentes federais atenderam cinco turistas de Irati, na região dos Campos Gerais, que foram roubados quando seguiam para o Paraguai em um táxi. O táxi foi perseguido por um veículo ocupado por três homens armados.

Os ladrões alcançaram o táxi na BR-277, perto do viaduto da Avenida JK, na Vila Portes. Segundo a PRF, um dos turistas foi agredido pelos ladrões. A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Laranjeiras. Foram roubados dinheiro e celulares das vítimas. A Polícia Militar também atendeu a essa ocorrência. Assim como no caso da madrugada, nenhum dos ladrões foi encontrado.

