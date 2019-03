TURISTAS PODERÃO ACOMPANHAR DESLIGAMENTO DE LUZES ORNAMENTAIS DE ITAIPU DURANTE A HORA DO PLANETA

Neste sábado (30), os turistas que fizerem o passeio Itaipu Iluminada, oferecido pela usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), terão a oportunidade de participar da Hora do Planeta na maior geradora de energia do mundo

Das 20h30 às 21h30, as luzes ornamentais da barragem – acessas sempre às sextas-feiras e sábados como parte do roteiro turístico – serão desligadas para demonstrar o engajamento da binacional ao movimento, que chama a atenção às mudanças climáticas no planeta.

Desta vez, o apagar dos 747 refletores e 112 luminárias, que sempre ocorre enquanto os turistas estão fazendo o tour pela usina, poderá ser visto do Mirante Central. O passeio de ônibus pela usina iluminada virá antes, invertendo a ordem usual do roteiro. Ao final, também haverá queima de fogos de artifício e uma apresentação musical do acordeonista Tiago Rossato.

A saída do Centro de Recepção de Visitantes (CRV) está marcada para as 19h30. O roteiro completo tem duração aproximada de uma hora e meia. Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros não pagam a entrada. O valor do ingresso para turistas é de R$ 45. Serão disponibilizadas 400 vagas.

Esta é a 9ª vez que a Itaipu adere à Hora do Planeta, iniciativa de reflexão também do impacto direto das pessoas sob a biodiversidade. Para isto, todas as empresas e pessoas são convidadas a demonstrar sua preocupação com a questão ambiental por meio de um ato simples: apagar as luzes por uma hora, em um dia específico.

A Hora do Planeta surgiu em 2007, em Sydney, na Austrália. No ano passado, a iniciativa contou com a participação de cidades e municípios pertencentes a 188 países e territórios, contabilizando mais de 17 mil ícones ou monumentos apagados. Só no Brasil, a ação envolveu mais de cem cidades e 1.500 monumentos apagados.

Serviço: Itaipu Iluminada – Especial Hora do Planeta

– Data: 30 de março

– Horário: 19h30 (saída do Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional – Av. Tancredo Neves, 6731 – Jardim Itaipu, Foz do Iguaçu – PR)

– Roteiro: Passagem de ônibus pela usina iluminada / Ida ao Mirante Central / Fogos de Artifício / Assistir o Desligamento da Barragem /

– Apresentação Musical de Tiago Rossato

– Retorno ao Centro de Recepção de Visitantes: 21h, aproximadamente.

– Valor: R$ 45 (moradores dos municípios da região trinacional, lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu têm isenção de ingressos, mediante confirmação de endereço e apresentação de documentos)

– Ingressos antecipados: https://ingressos.turismoitaipu.com.br/p/itaipu-iluminada

– Mais informações pelo telefone (45) 3576-7000.

(Com Itaipu)