TURISTAS DEVEM FICAR ATENTOS À COTA DE ISENÇÃO DE BAGAGEM

É muito comum o turista, quando parte de avião de Foz do Iguaçu,se confundir com a cota de isenção de bagagem para compras no exterior.Muitas vezes, quando o viajante é fiscalizado no aeroporto no momento desua volta para casa, isso acaba sendo causa de reclamações.

Essa confusão ocorre porque o viajante acredita que a fiscalização

realizada no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu é a mesma realizada

em voos internacionais que chegam nos aeroportos de entrada no País, o que

não procede. Em Foz do Iguaçu a fiscalização de bagagem é feita antes do

check-in e o objetivo é combater ilícitos como o contrabando e descaminho.

Uma situação única no País, diferente dos demais aeroportos, pois a

fiscalização da Receita Federal ocorre em bagagens de viajantes de vôos

domésticos (que saem de Foz do Iguaçu com destino a outras cidades do

Brasil).

Por estar viajando de avião, o turista saindo de Foz acha que tem

direito à cota de isenção de bagagem de US$ 500,00, o que não é verdade,

pois aqui só há fronteira terrestre sendo a cota de US$ 300,00. Quando o

turista que está em Foz do Iguaçu vai, por exemplo, fazer compras no

Paraguai ou passear na Argentina, os locais de entrada no Brasil são a

Ponte Internacional da Amizade (PIA), para quem vem do Paraguai, e a Ponte

Tancredo Neves PTN), para quem vem da Argentina.

São nas Aduanas da PIA e da PTN que devem acontecer a

regularização das compras realizadas no exterior que ultrapassam a cota de

US$ 300,00 ou a cota quantitativa estabelecida na legislação:

A regularização se dá por meio de pagamento de 50% do valor que

excede a cota. Um alerta a ser feito é que não existe uma cota de isenção

para a Argentina e outra para o Paraguai. A cota a que o viajante tem

direito é única e de até US$ 300,00.

Outra confusão que costuma acontecer é quanto às compras

realizadas no Duty Free Shop da Argentina. Não há direito a uma cota extra

como ocorre nos aeroportos de entrada no país. Tudo o que é comprado no

Duty Free Shop da Argentina entra na mesma cota de compras no exterior,

isso porque a loja franca está localizada em território argentino sendo uma

loja franca para os argentinos e não para os brasileiros.