Turismo: VOEPASS ANTECIPA PARA SÁBADO INÍCIO DOS VOOS PARA FOZ DO IGUAÇU

A empresa aérea antecipará em um dia o início das operações da nova rota aérea entre a “Terra das Cataratas” e Ponta Grossa.

O voo inaugural entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, previsto para ocorrer neste domingo, dia 25 de outubro, foi antecipado pela empresa, remarcado para sábado, dia 24. De acordo com a programação da empresa, o avião ATR-72 vai pousar em Ponta Grossa, vindo de São Paulo (Congonhas), às 14h15, e vai decolar às 14h45 do aeroporto Sant’Ana para o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – Cataratas, onde vai pousar às 16h10. Segundo a empresa, não houve um motivo em específico, mas apenas um ‘ajuste de malha’.

Do outro lado, o primeiro voo vindo de Foz do Iguaçu está previsto para decolar da fronteira com o Paraguai às 8 horas, e pousar em Ponta Grossa às 9h25. A aeronave fica em solo ponta-grossense por 30 minutos, para decolar, em direção ao aeroporto de Congonhas às 9h55, com previsão de pouso às 11h20 na capital paulista. Este é o terceiro destino operado através de uma rota comercial na cidade desde a retomada dos voos comerciais, o que ocorreu há quatro anos, com o início da rota entre Ponta Grossa e Campinas (Aeroporto Internacional de Viracopos), operada pela companhia aérea Azul (hoje a linha está suspensa, devido à pandemia).

Conforme confirmou a assessoria de imprensa da Voepass, os voos entre Ponta Grossa e Foz do Iguaçu partem do município às quartas-feiras e sábados, às 11h40, com chegada em Foz do Iguaçu às 13h05. Já a linha inversa, de retorno a Ponta Grossa, partem de Foz do Iguaçu às quartas-feiras às 14h30 e aos domingos às 08h00, com chegada em Ponta Grossa às 15h55 e às 9h25 respectivamente.

Além disso, a empresa também confirmou os horários dos voos para o aeroporto de Congonhas (São Paulo – SP). Agora, eles acontecem de Ponta Grossa para Congonhas às quartas-feiras, partindo as 16h25, e aos domingos, às 9h55, com chegada em Congonhas às 17h55 e 11h20 respectivamente. Já os voos que partem de Congonhas serão realizados às quartas-feiras e aos sábados, ambos às 9h45, com chegada em Ponta Grossa às 11h10.

Voos impulsionarão o turismo regional

Victor Hugo de Oliveira, superintendente aeroportuário em Ponta Grossa, destaca a grande conquista que é o início desses voos, tanto por agradar os moradores da região, quanto o fato de potencializar o turismo regional. “As perspectivas são as melhores possíveis. Esse era um dos três destinos mais procurados pelos munícipes, depois de São Paulo e Campinas, então era uma meta que conseguimos. A ideia é atender o público, e, a princípio, as vendas estão muito boas. Vai ser algo muito positivo para a cidade”, ressalta.

(Da Redação com A REDE)