Turismo: PANROTAS LISTA SECRETÁRIO DE TURISMO DE FOZ ENTRE OS 100 MAIS “PODEROSOS” DO SETOR NO PAÍS

Gilmar Piolla foi relacionado entre as 100 personalidades da tradicional e influente revista PANROTAS. Ele foi listado na categoria “Político” do Turismo.



A décima edição da lista dos 100 Mais Poderosos do Turismo PANROTAS ELO já está na Revista PANROTAS Especial, no estande virtual da PANROTAS no Pavilhão 2 do Abav Collab.

O evento começou na tarde desta quarta-feira (30). Entre os “Poderosos do Turismo” relacionados pela PANROTAS, Foz do Iguaçu está representada pelo secretário municipal de Turismo Indústria e Comércio, Gilmar Piolla (foto ao lado), listado entre os 10 da categoria “Político”, tendo a seu lado nomes como do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Este ano, a edição dos 100 Mais Poderosos do Turismo PANROTAS ELO, conforme esclarece os seus organizadores, “buscou inspiração em quem fez a diferença durante a pandemia, indicando que se à frente há muitos caminhos a seguir, em uma retomada promissora, e se no passado construímos uma indústria firme e poderosa que enfrenta a crise como poucas, no presente temos…pessoas. Líderes, voluntários, idealistas, pragmáticos, workaholics que literalmente levaram todo o trabalho para casa e mais que tudo pessoas que estenderam e deram as mãos. E que estão prontas para os cenários a seguir.”

A lista PANROTAS deste ano, relativa a 2019, segundo explicou a direção da publicação, “foi dividida em segmentos: União e Articulação, demonstrando a importância das entidades, das lutas em bloco, da voz única (e ao mesmo tempo diversa) que representa todo um setor; Política, já que a pandemia mostrou que a intervenção pública em crises agudas como essa é fundamental; Conteúdo e Mobilização, com muitos dedicando tempo e recursos para dar esperança, informações embasadas e norte para o Turismo e os viajantes; Tecnologia, que se já era central em nossas vidas agora parece que se apossou de tudo mais; Prontos para a Retomada, com os líderes de empresas que carregam produtos que serão fundamentais para o recomeço; e A Força dos Agentes de Viagens, que escolhemos para abrir nossa edição, com exemplos de agentes de viagens, e também operadores e consolidadores que são a prova da importância do profissional que cuida dos seus passageiros, orienta, ouve, ajuda, planeja…”.

Abrindo a edição, que deixou um pouco de lado os rankings de vendas de anos anteriores, foram escolhidos dois exemplos de liderança. Magda Nassar, presidente da Abav Nacional, diretora da Trade Tours, e Luciano Guimarães, diretor de todas as marcas da CVC Corp.

QUEM É QUEM

A lista da conceituada Revista PANROTAS neste ano tem 26 mulheres (eram 33 no ano passado, recorde dos dez anos, destacando-se que neste ano é a primeira vez com uma mulher na capa da edição), 10 agentes de viagens, 17 operadores, quatro consolidadores, oito hoteleiros, sete profissionais de tecnologia, 10 políticos, 19 presidentes ou diretores de entidades e órgãos nacionais, oito consultores e produtores de conteúdo, dois representantes do setor de seguro viagem, dois receptivos, 15 profissionais de aviação, oito de cruzeiros, dois de mobilidade, três de eventos e nove de viagens corporativas, lembrando que alguns deles têm mais de um negócio.

Este ano não há ranking e dentro de cada divisão os homenageados vêm em ordem alfabética, com as exceções de Magda Nassar e Luciano Guimarães, personagens das capas da PANROTAS, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, abrindo a seção de Política, e Leonel Andrade, encerrando a de Agências de Viagens. Na seção de Agências, foram separados os agentes de viagens dos operadores e consolidadores.

“Essa edição é nosso agradecimento e homenagem aos profissionais de Turismo e nosso incentivo a essa indústria, formada em sua maioria por empresas de pequeno e médio portes, um setor que luta muito por representatividade e reconhecimento e que está cada vez mais unido e conhecedor do que podemos fazer por essa comunidade, pelos destinos, pelo País”, diz o CEO da PANROTAS, José Guilherme Alcorta.

E confira a seguir, em primeira mão, a lista dos 100 Mais Poderosos do Turismo PANROTAS ELO 2020:



POLÍTICA

Marcelo Álvaro Antônio – Ministro do Turismo

Arialdo Pinho – Secretário de Turismo Ceará

Bruno Reis – Emprotur Rio Grande do Norte

Bruno Wendling – Fundtur Mato Grosso do Sul e Fornatur

Daniel Nepomuceno – Ministério do Turismo

Gilmar Piolla – Secretário de Turismo de Foz do Iguaçu

Pablo Barrozo – Secretário de Cultura e Turismo de Salvador

Rafael Brito – Secretário de Turismo de Alagoas

Roselene Medeiros – Amazonastur

Vinicius Lummertz – Secretário de Turismo do Estado de São Paulo

A FORÇA DOS AGENTES DE VIAGENS

Magda Nassar – Abav Nacional e Trade Tours, primeira mulher na capa da edição em dez anos

Luciano Guimarães – CVC Corp, repete o feito do pai, Goiaci Guimarães, em 2012, e também está na capa da edição

Bruno Vilaça – Superviagem (Vitória-ES)

Claudia Valerio – Agaxtur Santos (Santos-SP)

Edmar Mendoza Bull – Copastur (São Paulo)

Fernando Santos – Abav-SP e ConexTravel Turismo (Ribeirão Preto-SP)

Gustavo Bernhoeft – LTN Brasil (São Paulo)

Inês Melo – Unav e Stanfer (Santos-SP)

Karla Tanaka – Giro Pelo Mundo e Integração Trade (Curitiba-PR)

Marcelo Michieletto – Viaje entre Iguais e MHTour (São Paulo)

Solange Vabo – Solid Gestão (Rio de Janeiro)

Ana Maria Berto – Orinter (São Paulo)

Ana Santana – Schultz Operadora (Curitiba-PR)

Any Brocker – Brocker Turismo (Gramado-RS)

Arnaldo Franken – Grupo Arbo (São Paulo)

Christiane Teixeira – Luck João Pessoa (João Pessoa-PB)

Eraldo Palmerini – Grupo BRT (Curitiba-PR)

Juarez Neto – Grupo Ancoradouro e AirTkt (Campinas-SP)

Leandro Carvalho – TUI (Curitiba-PR)

Marcelo Cohen – Belvitur (Belo Horizonte-MG)

Marina Gouvêa – PrimeTour (São Paulo)

Peter Weber – Europlus (Porto Alegre-RS)

Ronnie Correa – Abreu (Rio de Janeiro)

Thiago Cuencas – Viagens & Cia. (São Paulo)

Sylvio Ferraz – CVC Corp (Santo André-SP)

Leonel Andrade – CVC Corp (Santo André-SP)

UNIÃO E ARTICULAÇÃO

Alexandre Sampaio – FBHA

Ana Biselli Aidar – Resorts Brasil

Carlos Melles – Sebrae

Carlos Prado – Abracorp e Supera Turismo

Eduardo Murad – Alagev

Eduardo Sanovicz – Abear

Guilherme Paulus – Fundador CVC e GJP

José Roberto Tadros – CNC

Marco Ferraz – Clia Brasil

Monica Samia – Braztoa

Murilo Pascoal – Viaje pelo Brasil, Sindepat e Beach Park

Orlando de Souza – Fohb

Toni Sando – Unedestinos e SPCVB

CONTEÚDO E MOBILIZAÇÃO

Adriana Cavalcanti – MUST

Aldo Leone Filho – Agaxtur e Supera Turismo

André Coutinho – Partiu, BandNews

Carla Lencastre e Mari Campos – Hotel Inspectors

Carolina Sass de Haro – TRVL LAB e MAPIE

Luciana Fernandes – Meu Destino é Brasil e Grupo BBG

Mariana Aldrigui – FecomercioSP

Pedro Cypriano – HotelInvest

Ricardo Freire – Viaje na Viagem

PRONTOS PARA A RETOMADA

Adrian Ursilli – MSC Cruzeiros

Alexandre Cavalcanti – American Airlines

Annette Taeuber – Lufthansa/Swiss

Antonio Dias – Royal Palm Hotels & Resorts

Carlos Antunes – Copa Airlines

Celso Guelfi – GTA

Chieko Aoki – Blue Tree Hotels

Claudia Brito – April

Dario Rustico – Costa Cruzeiros

Eduardo Bernardes – Gol Linhas Aéreas

Eduardo Giestas – Atlantica Hotels

Eduardo Zorzanello – Festuris Gramado

Elvio Lupo Neto – Localiza

Estela Farina – NCL

Fábio Camargo – Delta Air Lines

Fábio Godinho – GJP Hotels & Resorts

Flavio Louro – EHTL

Francisco Neto – Aviva

Gonzalo Romero – Air Europa

Ilya Hirsch – Qualitours

Jacqueline Conrado – United Airlines

Jean-Marc Pouchol – Air France-KLM

Jerome Cadier – Latam Airlines Brasil

John Rodgerson – Azul Linhas Aéreas

José Coimbra – British/Iberia

José Luiz Felicio – VoePass

Mário Carvalho – TAP Air Portugal

Matt Teixeira – BWH Hotel Group

Nelson de Oliveira – Alitalia

Oskar Kedor – Mobility

Patrick Mendes – Accor

Paulo Kakinoff – Gol Linhas Aéreas

Ricardo Alves – Velle Representações

Ricardo Amaral – R11 Travel/Royal Caribbean

Thiago Vasconcelos – Pier 1

TECNOLOGIA

Elisa Carneiro – Sabre

Jackson Andrade – Wooba

Luis Ferrinho – Omnibees

Luis Vargas – Travelport

Paulo Rezende – Amadeus

Raffaele Cecere – R1

Valeria Soska – SAP Concur

E José Guillermo C. Alcorta – PANROTAS e Travel Matcher

(Da Redação com PANROTAS)