Turismo: OITO MOTIVOS INCRÍVEIS PARA VISITAR FOZ DO IGUAÇU

Confira oito motivos pelos quais vale a pena visitar a “Terra das Cataratas” ao menos uma vez na vida.

Um dos mais importantes destinos turísticos brasileiros, Foz do Iguaçu recebe milhões de visitantes todos anos, sendo um dos destinos preferidos dos turistas internacionais em todo o Brasil. Não é para menos: com uma localização estratégica, a cidade é repleta de belezas naturais e culturais.

Há vários passeios interessantes por lá, muitos deles focados no contato com a natureza. Mas Foz do Iguaçu, assim como seus arredores, tem muito mais coisas a oferecer aos seus visitantes – sejam eles estrangeiros ou brasileiros. Confira a seguir oito motivos pelos quais vale a pena visitar Foz ao menos uma vez na vida.

Apreciar toda a beleza das cataratas

Uma das sete Maravilhas Naturais do Mundo, as Cataratas do Iguaçu formam o maior sistema de cachoeiras do planeta. Ao todo, existem entre 150 e 300 quedas d’água por lá (dependendo da quantidade das chuvas), que podem chegar a mais de 80 metros de altura. Elas podem ser visitadas tanto pelo lado argentino quanto pelo brasileiro, com acesso via o Parque Nacional do Iguaçu.

A dica é fazer uma trilha pelo parque para contemplar sua biodiversidade e depois um passeio de barco, para ver as cachoeiras de perto. Se o orçamento permitir, também estão a disposição passeios de helicóptero, uma das melhores formas de ver não a força das águas, mas também a mata circundante que se estende por quilômetros e o imenso rio que serpenteia por ela.

Conhecer Puerto Iguazú, na Argentina…

A cerca de meia hora de Foz, Puerto Iguazú conta diversos passeios imperdíveis: um popular duty free para compras, restaurantes de gastronomia argentina de alto nível e até mesmo um bar de gelo. Outro atrativo é jogar nos cassinos, que são liberados no país vizinho.

Com um ambiente luxuoso, o Iguazú Grand Resort Spa & Casino é considerado um dos mais importantes da América Latina e oferece 40 mesas de jogos como roleta, blackjack, bacará e dados, assim como uma sala exclusiva para os fãs da modalidade Texas Hold’em. Além da grande variedade de jogos, o cassino se destaca por seu calendário de poker, com prêmios que chegam a US$ 200 mil. O espaço conta ainda com restaurantes, bares e shows ao vivo.

… e Cidade do Leste, no Paraguai

O Paraguai também fica a poucos minutos de distância de Foz. Cidade do Leste, na fronteira, é conhecida como um polo comercial para roupas baratas, eletrônicos e outros produtos. Se tiver mais tempo, vale também visitar a capital do país, Assunção – um destino menos explorado, mas repleto de belas surpresas, como restaurantes internacionais e uma excelente vida noturna.

Visitar o Parque das Aves

Parque das Aves possui mais de 150 espécies diferentes

Espalhado por 16,5 hectares de Mata Atlântica bem preservada e com mais de 150 espécies diferentes de pássaros – assim como répteis e borboletas – o Parque das Aves é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Os visitantes podem caminhar por dentro de muitos dos enormes aviários e chegar perto de pássaros como tucanos e araras.

Além disso, o parque mantém vários programas de conservação e educacionais que desempenham um papel crítico na sobrevivência dessas espécies na natureza, assim como um hospital veterinário para os bichos. Ou seja, não só é um passeio muito bacana para admirar as aves como também contribui para a sua preservação.

… e uma mesquita muçulmana

Outro passeio imperdível é visitar a Mesquita Omar Ibn Al-Khattab para aprender mais sobre a cultura muçulmana e observar sua arquitetura arábica – que, inclusive, fica muito bonita no fim de tarde com o jogo de luzes e sombras. Um suntuoso edifício de 15 metros de altura, a mesquita possui duas torres elevadas e uma decoração sóbria com inspiração religiosa, duas características típicas dessas construções.

A mesquita é aberta para visitação, mas é preciso respeitar a cultura muçulmana e usar calças e mangas compridas, além de tirar os sapatos na hora de entrar. Além disso, as mulheres recebem um véu para cobrir os cabelos e ombros. Um guia recepciona os visitantes e fica à disposição para esclarecer dúvidas. Há também uma lojinha e um ótimo café em frente para reabastecer as energias.

Contemplar um templo budista…

Templo Budista Chen Tien é o 2º maior da América Latina

Segundo maior templo budista da América Latina, o Chen Tien fica localizado em uma área privilegiada de Foz do Iguaçu, com vistas panorâmicas do centro da cidade do Paraguai. Construído em 2006, o local contém um espaço para meditação e é rodeado por belíssimos jardins, que criam uma atmosfera zen e relaxante. Dentro e ao redor do templo há mais de 120 estátuas, sendo que o destaque fica por conta de uma estátua de Buda com sete metros de altura. É um ótimo lugar para descansar e aproveitar alguns momentos de reflexão durante a viagem.

Ver uma das maiores usinas do mundo

Construída no rio Paraná entre o Brasil e o Paraguai, a Usina de Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade instalada (ela perdeu a liderança para a Usina de Três Gargantas, na China, em 2006) e considerada uma obra de vanguarda da engenharia moderna e da sustentabilidade. Os visitantes podem fazer visitas guiadas pela construção, sendo que esta é uma das atrações mais procuradas de Foz do Iguaçu.

O passeio começa com a apresentação de um filme contando a história da construção da barragem e das obras em andamento no local. Em seguida, os visitantes são levados de ônibus até os pontos de observação, que permitem uma vista panorâmica da construção, assim como do Lago Itaipu. Com 196 metros de altura e quase 8 km de comprimento, a Usina de Itaipu é uma verdadeira maravilha da engenharia – e ainda mais impressionante de ver quando suas turbinas estão em funcionamento.



Assistir ao pôr do sol no Marco das Três Fronteiras

Localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, o Marco das Três Fronteiras é um local único, onde três nações se encontram. Revitalizado em 2016, o complexo turístico tem uma vista panorâmica incrível, e seu pôr do sol é considerado um dos mais bonitos do país. O local possui um restaurante com uma deliciosa varanda, onde é possível curtir a vista e degustar a gastronomia regional e, geralmente, no fim de tarde há apresentações de danças típicas.

Com tantos atrativos, não é à toa que Foz do Iguaçu é um dos destinos mais visitados do Brasil – seja por turistas internacionais ou locais, esta cidade certamente tem muito a oferecer a seus visitantes.

