Turismo: MOVIMENTO NO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU DEVERÁ TER A MAIOR QUEDA NO PAÍS, POR CAUSA DA PANDEMIA

No Paraná, Covid-19 esvazia aeroportos e movimento despenca 50% neste fim de ano.



O movimento nos aeroportos do Paraná deverá ser pelo menos 50% menor durante o período de festas de fim de ano, segundo levantamento da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A estatal aeroportuária administra 32 aeroportos no país que recebem voos regulares, três deles no Paraná: o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas, na Tríplice Fronteira, Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena, em São José dos Pinhais e o Aeroporto de Londrina (Governador José Richa), no Norte pioneiro.

O movimento em Foz do Iguaçu está estimada com a maior que no país, estimada em 59%, segundo a Rede Infraero. Conforme o levantamento, 54.678 passageiros devem passar pelo aeroporto Foz/Cataratas, ante à 133.969 que estiveram em Foz via aérea durante as festas de fim de ano de 2019.

Em Curitiba, a estimativa é que 150.740 utilizem os terminais do Afonso Pena entre os dias 18 de dezembro e 4 de janeiro de 2021 – movimento 50% menor no comparativo com o mesmo período do ano passado, quando 300.149 embarques e desembarques foram registrados.

Já o aeroporto de Londrina, que movimentou 42.956 pessoas entre 20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro deverá registrar queda de 52% nos passageiros (20.462).

Os números divulgados pela Infraero:

Estimativa de movimentação nos principais aeroportos administrados pela Infraero (Imagem Divulgação/Infraero)

Ao todo, os 32 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber 1,91 milhão de passageiros no período da alta temporada, entre os dias 18 de dezembro e 4 de janeiro de 2021.

Essa projeção é 41% menor em relação ao que foi registrado na temporada passada, quando 3,27 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro deste ano.

O maior movimento deve ocorrer entre os dias 21 e 23 de dezembro e 4 de janeiro.

A previsão é de 16,4 mil pousos e decolagens nesta alta temporada, número 40% inferior ao realizado no período de festas entre 2019 e 2020.

(Landerson Travensolli, da Redação, com Portal Paraná)