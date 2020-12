Turismo: FESTIVAL DAS CATARATAS PROVA QUE É POSSÍVEL PROMOVER EVENTO SEGURO MESMO DURANTE A PANDEMIA

Evento reuniu 3.578 participantes e encerrou a sua programação nesta sexta-feira (4).

O momento atípico exigiu cuidados redobrados por parte dos organizadores do 15º Festival das Cataratas, que encerrou nesta sexta-feira (4), em Foz do Iguaçu. Os 3.578 participantes de todo o Brasil e América Latina se depararam com um evento com uma série de medidas sanitárias.

Com corredores espaçados, aferição de temperatura, totens com álcool gel espalhados por toda a feira, além de outras ações tecnológicas, a tradicional Feira de Turismo e Negócios serviu como vitrine de produtos e serviços de 103 marcas do turismo e suas áreas correlatas, além da geração de bons negócios.

Paulo Angeli, idealizador e coordenador do Festival das Cataratas (foto ao lado). “Todos nós, organizadores e público, tivemos a coragem e a resiliência de promover essa edição do evento. Com responsabilidade, mostramos que é possível promover a retomada do turismo de forma segura. Muitas pessoas dependem do setor, uma fonte econômica muito importante do nosso destino e do Brasil”, destacou

.

Para promover uma experiência segura aos participantes, as inovações estavam por todos os lados. Robôs com radiação ultravioleta do tipo C (UVC), capazes de destruir qualquer tipo de vírus, fungos e bactérias, ajudavam no processo de higienização dos ambientes. A inovação é resultado de um projeto executado em parceria pela Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), com apoio da Receita Federal. Para evitar o contato com papel, materiais de divulgação puderam ser compartilhados por meio de uma ferramenta virtual.

Outra inovação ajudou a evitar aglomerações. Com o auxílio de cinco câmeras com a tecnologia IoT (Internet das Coisas), distribuídas por toda a Feira, e conceitos de Inteligência Artificial, o software +AnalíticoEventos, desenvolvido pelas empresas Primer Analitycs e Prime Shopper, permitiu a contagem inteligente de pessoas, indicando a porcentagem de ocupação em relação à lotação máxima permitida, que no caso do Festival não ultrapassou os 65%.

Legado para a cidade

Os 20 totens de higienização das mãos com álcool gel, que foram utilizados no Festival das Cataratas, em breve estarão em outros eventos e ações da cidade. Os equipamentos são fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – por meio da Diretoria de Assuntos Internacionais, pertencente a Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos – e o Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), que foi responsável pela doação.

A próxima edição do Festival das Cataratas deve voltar a ser realizada nada data tradicional do evento, em junho de 2021. O evento tem como parceiros o Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Paraná Turismo, Sebrae, o Visit Iguassu e CNC Fecomércio/PR.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Assessoria)