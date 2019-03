TURISMO DE ITAIPU SUPERA PREVISÃO E RECEBE MAIS DE 15 MIL VISITANTES NO CARNAVAL

Desempenho foi 18,6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Expectativa do setor era incremento de 5%

As atrações turísticas da margem brasileira de Itaipu registraram um novo recorde de visitação no feriado prolongado de carnaval, de sábado (2) a terça-feira (5). No período, passaram pela usina 15.897 visitantes, movimento 18,60% superior ao desempenho registrado no mesmo feriadão de 2018, ano que detinha o recorde anterior.

O fluxo foi superior até mesmo à previsão do Complexo Turístico de Itaipu (CTI), que esperava um incremento de 5% na visitação. O CTI é responsável pela gestão do turismo na margem brasileira de Itaipu desde 2007, quando foi implantado o atual modelo de visitação na empresa.

O destaque do carnaval deste ano foi o Ecomuseu, que recebeu 2.558 visitantes nos quatro dias, acréscimo de 85,36% na comparação com igual período do ano passado. Os números não incluem as visitas institucionais nem as da margem paraguaia da usina.

De acordo com o CTI, o Passaporte 3 Maravilhas ajudou a impulsionar os números do Ecomuseu. Com o passaporte, o turista adquire com desconto três atrativos da região (Visita Panorâmica na Itaipu, Cataratas do Iguaçu e Marco das Três Fronteiras) e leva de graça a entrada para o Ecomuseu.

Outro motivo foi a exposição Itaipu Natureza, em cartaz no Cataratas JL Shopping: ao adquirir o ingresso para a exposição, o visitante também ganha uma entrada para o Ecomuseu.

Em números totais, o passeio que mais atraiu turistas no feriado de carnaval foi a Visita Panorâmica, com 10.573 pessoas – alta de 15,59% em relação ao carnaval de 2018.

Para atender ao aumento da demanda, o CTI reforçou equipes e elevou o número de saídas dos passeios. O feriado também coincidiu com o lançamento da campanha publicitária “Nas minhas férias”, para divulgar o atrativo turístico Itaipu Kids, voltado para crianças de 6 a 13 anos de idade.

A campanha foi desenvolvida pela Comunicação Social da Itaipu e começou a ser veiculada no sábado (2), com comerciais no rádio e na televisão, anúncios em mídias especializadas em viagens e aeroportos, placas rodoviárias nas entradas de Foz do Iguaçu e ações na internet e mídias sociais.

Pais ou responsáveis que comprarem os passeios Visita Panorâmica ou Circuito Especial terão 30% de desconto no atrativo infantil.

Fevereiro

A Itaipu também divulgou nesta quarta-feira (6) o desempenho da visitação no mês de fevereiro. Passaram pelos atrativos da usina no período 53.976 pessoas – desta vez, considerando os atrativos das margens brasileira e paraguaia e as visitas institucionais. Somente a Visita Panorâmica da margem brasileira recebeu 19.725 visitantes. Nos dois primeiros meses do ano, a usina recebeu 182.816 visitantes.

(Com Portal Cidade)