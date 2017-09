Turismo de eventos em Foz movimentou R$ 50 milhões

Eventos na área de tecnologia, medicina, ciências, esportes, agronomia, construção civil, religião, beleza e turismo já movimentaram R$ 50 milhões em Foz do Iguaçu em 2017. A estimativa dos valores movimentados na fronteira através do turismo de eventos é feita pelo Iguassu Convention & Visitors Bureau (ICVB), relativos aos eventos captados e apoiados exclusivamente pela entidade.

De janeiro até o momento foram realizados 120 convenções/congressos, destes, 14 internacionais. A expectativa é que nos próximos três meses aproximadamente 40 eventos sejam realizados na Terra das Cataratas. Só neste mês 19 eventos.

De acordo com o diretor executivo do ICVB, Basileu Tavares, de janeiro a setembro de 2017 o impacto gerado pelos participantes de eventos é de aproximadamente 50 milhões de reais, estimativa calculada com base na permanência dos visitantes durante o evento, abrangendo gastos com hospedagem, alimentação, transporte local e passeios. “Nos próximos três meses a expectativa é movimentar mais R$ 15 milhões”, adianta.

Com relação ao público dos eventos em 2017, o ICVB informou que cerca de 40 mil pessoas estiveram em Foz do Iguaçu para participar de convenções e congressos. Para 2018 o ICVB já captou 44 eventos, com aproximadamente 30 mil participantes, e a expectativa de movimentar mais de R$ 50 milhões no setor.

“Com o objetivo de incrementar o fluxo turístico do Destino Iguaçu e garantir uma movimentação para os próximos anos, o Iguassu Convention Bureau investe na captação de eventos, atualmente temos em nosso calendário eventos captados para 2022, os quais já estão gerando oportunidades de negócios para empresas e trarão ao destino milhares de visitantes”, conclui o diretor.