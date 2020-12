Turismo: CONHEÇA OS DESTINOS MAIS FAMOSOS PARA VISITAR NO SUL DO BRASIL

Cataratas do Iguaçu, colônias europeias, natureza e praias lindas compõem esta região linda do país. Veja dicas de como visitar com segurança.

Vamos conhecer um pouco mais sobre o Sul. Marcado pela imigração europeia e pelas paisagens exuberantes, há muito o que fazer nos três estados que compõem a região.

Foz do Iguaçu – Paraná

Famosa por conta das Cataratas do Iguaçu, a cidade do Paraná é um destino econômico, cheio de história e cultura para se visitar! Com parques considerados patrimônios mundiais e na fronteira com a Argentina, Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados no Sul para visitar, principalmente pelas cataratas.

As famosas quedas podem ser visitadas pelo lado brasileiro ou argentino, mas ao viajar veja como está a situação de passeios para a área da Argentina, por conta do coronavírus. Com 270 quedas d’água, você pode fazer passeios radicais pelas cataratas, tirar fotos inesquecíveis e ver toda a natureza nativa que foi mantida apesar das obras.

Se gosta de natureza, não esqueça de visitar o parque das aves e o refúgio biológico bela vista. Com opções de ingressos econômicos, você pode aproveitar o local aberto sem medo de ser feliz. Além disso, a gastronomia local ferve, já que há uma forte imigração árabe e também a influência do churrasco gaúcho, com opções ótimas de restaurantes do tipo.

As passagens saindo de São Paulo para Foz do Iguaçu saem na média de R$ 403. Para se hospedar, as médias diárias saem de R$ 182 a R$ 435.

Florianópolis – Santa Catarina

Capital do estado, Florianópolis é uma ilha de 54 KM repleta de praias e estâncias turísticas. Para os que querem relaxar e curtir praias diferentes, Florianópolis é um destino perfeito, já que tem praias populares e praias mais reservadas.

Se quer conhecer as mais populares, você pode optar pelo Jurerê Internacional, a praia da Joaquina, a dos Ingleses e Canasvieiras, com opções variadas de lazer, gastronomia e infraestrutura para os turistas. Agora, se quer algo mais reservado e também opta por praias voltadas ao surf, opte pela praia do Campeche, praia do Rosa e as piscinas naturais da Barra da Lagoa.

Para chegar em Florianópolis, você pode pegar um avião direto. Saindo de São Paulo, as passagens estão a partir de R$ 345. Para se hospedar, há diversas opções de hostels e hotéis diferentes. A média sai a R$ 313 em hotéis mais baratos e até R$ 1403 caso queira mais conforto.

Gramado – Rio Grande do Sul

Destino famoso por conta das vilas alemãs, das fábricas de chocolate e principalmente pelas festas de Natal , Gramado é um destino muito procurado do Rio Grande do Sul. Localizada na Serra Gaúcha e a 120 KM de Porto Alegre, você pode fazer diversos roteiros, incluindo a cidade de Canela, que também é famosa pelo roteiro na serra.

Com o festival de Natal Luz totalmente remodelado, você pode visitar Gramado sem medo de se contaminar. As atrações tradicionais foram substituídas por shows inéditos, com estruturas novas. Além disso, diariamente acontecem desfiles, apresentações de dança, teatro, patinação, música e queima de fogos de artifício.

Além do festival, você pode visitar a cidade e ter experiências gastronômicas europeias, com diversos bares suíços, italianos e alemães. Você também pode visitar o parque mundo de chocolate, fazer um city tour pela cidade e até visitar vinícolas da região.

Porto Alegre – Rio Grande do Sul

A capital do Rio Grande do Sul é perfeita para uma visita diferente. Com muita cultura e opções diversas de passeios, você pode fazer tour pelos diversos bares e regiões boêmias da cidade ou também fazer passeios radicais pelo lago Guaíba, pelos parques Moinho de Vento e Farroupilha e claro, visitar os dois grandes estádios dos maiores times do Rio Grande do Sul: o Beira-Rio do Internacional e a Arena do Grêmio.

Para chegar em Porto Alegre saindo de São Paulo, as passagens saem em média de R$336. Para se hospedar em POA, as médias diárias saem a R$ 171.

Balneário Camboriú – Santa Catarina

Balneário Camburiú é rodeado por cidades com praias cheias de surfistas, como a praia Brava, e também conhecida pela Avenida Atlântica, repleta de bares, restaurantes e lojas diversas.

Você pode fazer tours panorâmicos tanto por bondinhos quanto por ônibus, mas a ida pelo bondinho te leva a praias particulares e a um parque repleto de atividades divertidas para fazer com a família. Além disso, você pode comprar passeios para o parque Beto Carrero World, que fica na Praia da Armação, no município vizinho de Penha, também no litoral de Santa Catarina.

Para chegar de avião em Balneário, você deve pousar em Florianópolis e pegar um transporte até a cidade, que demora em média 1 hora e 15 minutos. Para se hospedar, as diárias saem em média de R$ 405.

