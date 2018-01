TURISMO BUSCA ATRAIR MAIS ESTRANGEIROS EM PARCERIA COM A EMBRATUR E EMBAIXADAS

Destino Iguaçu estará presente nas principais feiras de turismo em 2018, dentro da estratégia da Gestão Integrada do Turismo

A Gestão Integrada do Turismo, composta pela Secretaria Municipal de Turismo, Itaipu Binacional, Iguassu Convention & Visitors Bureau, Fundo Iguaçu e Conselho Municipal de Turismo, está com o calendário de eventos e feiras para divulgação do Destino Iguaçu em 2018 já montado.

Assim como no ano passado, a participação institucional em importantes feiras nacionais e internacionais será intensa este ano. O primeiro evento a receber a marca Destino Iguaçu em 2018 será a Feira de Turismo Internacional (FITUR) em Madrid (Espanha), entre os dias 17 a 21 de janeiro.

“Teremos um espaço no estande montado pela embaixada do Brasil e Embratur, onde faremos a divulgação do nosso destino, através de uma servidora de carreira da Secretaria de Turismo, que representará Foz do Iguaçu”, esclarece o diretor de promoção, marketing e eventos da Secretaria Municipal de turismo, Washington Sena.

A expectativa é que em 2018 o sucesso em terras espanholas se repita. Em 2017 a Gestão Integrada pleiteou o maior evento de turismo termal do mundo para Foz do Iguaçu, a Thermatalia. “Foi uma conquista importante, conseguimos trazer a sede para Foz e vamos receber o evento, em setembro, durante uma semana. Além disso, essa parceria permitirá a criação do “Caminhos do Iguaçu”, uma versão do Caminho de Santiago para o Destino Iguaçu, que deverá ser implementado na estrada lindeira ao Parque Nacional do Iguaçu. O pessoal da Espanha, do Caminho de Santiago, deve vir aqui, trazer o seu know-how para nos ajudar a criar mais esse atrativo para a região”, adianta Sena, que destacou os importantes esforços da Itaipu Binacional para garantir a Thermatalia e viabilizar o caminho.

Outra ação planejada para janeiro é o The New York Times Travel Show, do dia 26 ao dia 28. “Essa é uma ação institucional da secretaria de turismo, em mais uma parceria com a Embaixada e a Embratur. Esse ano esse evento será ainda mais importante, pois dois dias antes, a Embratur estará celebrando a instituição do visto eletrônico para americanos”, destaca o diretor. “Agora passamos a ter uma atuação mais forte nesse mercado, em razão dessa facilidade de o americano vir para Foz do Iguaçu. Devemos fazer outras ações, esse ano, focada neste público”, acrescenta.

Em fevereiro, a gestão integrada estará presente em outras duas importantes ações internacionais. No início do mês, o trabalho acontece nas principais cidades do México, incluindo a capital. Já de 28 de fevereiro ao dia 2 março, a divulgação do nosso destino será na Colômbia, na Vitrine Turística Anato, feira que acontece em Bogotá. “Temos uma negociação com a Avianca para ter um vôo direto ligando Bogotá a Foz do Iguaçu. Até lá, vamos estreitando esses laços com a Colômbia, que tem investido bastante para captar turistas brasileiros. Também nos interessam os colombianos e os passageiros dessa rota”.

O diretor de promoção, marketing e eventos da Secretaria de Turismo, frisa que a participação nas feiras reflete no fluxo de turismo de Foz do Iguaçu. “Nosso destino passou por uma grande mudança nos últimos anos. Ganhamos novos vôos, novos hotéis, novos atrativos e novos passeios. Isso vai ser mais divulgado, há muito o que mostrar, e Foz tem diversas opções para o turista. Além de captar mais visitantes, nosso grande objetivo é aumentar o tempo de permanência do turista na cidade. Fazer com que o turista programe pelo menos cinco dias em Foz do Iguaçu”, conclui Sena.

