TUNISIANO SUSPEITO DE ATAQUE EM BERLIM É MORTO EM MILÃO, DIZ GOVERNO ITALIANO

O ministro do interior da Itália, Marco Minniti, afirmou em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (23) que o tunisiano suspeito de atacar um feira de Natal em Berlim, na Alemanha, foi morto a tiros em Milão.

“Sem sombra de dúvida é Anis Amri“, afirmou Minniti ao explicar que o tunisiano foi parado em um patrulhamento de rotina.

O jornal italiano “Corriere della Sera” noticiou que o suspeito foi morto na noite de quinta-feira (22) em Sesto San Giovanni, na província de Milão.

Ainda de acordo com a publicação, dois agentes pediram os documentos do jovem ao vê-lo parado no escuro. Ao ser abordado, o tunisiano teria sacado uma arma que estava em sua mochila. Ele chegou a atirar e atingir um dos policiais no ombro. Os agentes reagiram e balearam o tunisiano.

Segundo agências de notícias, o suspeito foi identificado após análise das impressões digitais.

Suspeito foi visto em mesquita

Horas depois do atentado realizado na noite de segunda-feira (19), imagens de Anis Amri foram registradas em uma mesquita localizada em um bairro operário de Moabit, no centro de Berlim

Nas imagens, divulgadas pelo jornal alemão “Bild”, Anis Amri aparece usando casaco e gorro na entrada do templo conhecido, segundo o Serviço Secreto Alemão, pela ligação dos seus organizadores com o Estado Islâmico.

Segundo a polícia, o tunisiano dirigia o caminhão que atropelou uma multidão na feira de Natal em Berlim, deixando 12 mortos e 48 feridos.

Com RedeTV