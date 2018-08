TSE DEFINE TEMPO DE RÁDIO E TV E ORDEM DAS PROPAGANDAS ELEITORAIS

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definiu em audiência pública na manhã desta 5ª feira (23.ago.2018) o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV de cada candidato a presidente. As definições são referentes ao 1º turno.

O Poder360já tinha adiantado quanto tempo cada postulante deve ter para apresentar suas propostas. Nesta 5ª, a Corte eleitoral divulgou sua divisão oficial e ainda a ordem de divulgação das propagandas no 1º dia de exibições.

O número de inserções de 30 segundos de 6 postulantes aumentou por terem sido sorteados na divisão das sobras de tempo de rádio e TV. Terão uma inserção a mais: Ciro Gomes (PDT), Lula (PT), Marina (Rede), Alvaro Dias (Podemos), Eymael (DC) e Amoêdo (Novo).

Eis a tabela com as definições:

Candidato Tempo em cada bloco de 12min30s Inserções de 30s ao longo de 35 dias Alckmin (PSDB) 5min32s 434 Alvaro Dias (Pode) 40s 53 Amoêdo (Novo) 5s 8 Bolsonaro (PSL) 8s 11 Boulos (Psol) 13s 17 Cabo Daciolo (Patri) 8s 11 8s 11 Ciro Gomes (PDT) 38s 51 Eymael (DC) 8s 12 Goulart Filho (PPL) 5s 7

Lula (PT) 2min23s 189 Marina (Rede) 21s 29 Meirelles (MDB) 1min55s 151 Vera Lúcia (PSTU) 5s 7

Fonte: TSE

Os postulantes ao Planalto divulgarão seus planos de governo duas vezes ao dia, em blocos de 12min30s. Eles ainda têm direito a 28 inserções diárias de 30 segundos durante toda a campanha, divididos de acordo com as coligações e a representatividade no Congresso dos partidos a que se aliaram.

Foi definida ainda a ordem de aparição dos candidatos no 1º dia de propaganda dedicado à disputa presidencial. Os blocos de propaganda dos candidatos à Presidência serão sempre às terças, quintas e sábado. O 1º dia de aparições, portanto, será em 1º de setembro.

As 28 inserções de 30s serão veiculadas em 3 blocos diários. A ordem é definida automaticamente por sistema do TSE.

Os últimos serão os primeiros

Por sorteio, a ordem de aparição no 1º dia de propaganda de presidenciáveis será:

1 – Marina (Rede)

2 – Cabo Daciolo (Patriota)

3 – Eymael (DC)

4 – Henrique Meirelles (MDB)

5 – Ciro Gomes (PDT)

6 – Guilherme Boulos (Psol)

7 – Alckmin (PSDB)

8 – Vera Lúcia (PSTU)

9 – Lula (PT)

10 – João Amoêdo (Novo)

11 – Alvaro Dias (Podemos)

12 – Bolsonaro (PSL)

13 – Goulart Filho (PPL)

No 2º dia de propaganda eleitoral de presidenciáveis, o candidato que por último veiculou suas propostas no programa anterior será o 1º. E assim por diante.

Brinde

Depois da divisão do tempo de rádio e TV entre os candidatos, sobraram vários centésimos. Somados, os valores totalizam 9 segundos. Para que cada postulante ao Planalto tenha o mesmo tempo, nos dias de exibição dos blocos de propaganda, sempre o último a aparecer terá esses 9 segundos a mais de aparição.

Por exemplo: o sorteio do TSE definiu que João Goulart Filho (PPL) será o último a ter propaganda veiculada no 1º dia de exibições. Pela divisão original, ele teria apenas 5 segundos de aparição em cada bloco de 12min30s. Pela regra, ao menos no dia 1º de setembro, ele poderá falar de suas propostas por 14 segundos em cada bloco.

Todas as definições sobre a propaganda eleitoral serão consolidadas no chamado plano de mídia a ser aprovado em sessão plenária do TSE na próxima 3ª feira (28.ago).

(Com MSN Notícia)