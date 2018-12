TRUMP SUSPENDE POR 3 MESES DECISÃO DE AUMENTAR TARIFA PARA PRODUTOS CHINESES

Casa Branca comunicou o acordo; Presidentes jantaram juntos ontem; ‘Encontro altamente bem sucedido’

A reunião bilateral mais esperada da Cúpula do G20 terminou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordando em suspender, a partir de 1º de janeiro de 2019, por 90 dias, o plano de subir de 10% para 25% a tarifa norte-americana sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses.

Em troca, a China concordou em comprar uma quantidade “substancial de produtos agrícolas, energéticos, industriais, entre outros dos Estados Unidos” como forma de “promover mudanças estruturais” nas relações comerciais entre ambos os países.

A decisão foi comunicada pela Casa Branca após jantar de Trump com o presidente chinês, Xi Jinping. O encontro foi realizado depois do encerramento oficial do evento que reuniu os líderes das 20 maiores economias do mundo em Buenos Aires, na Argentina.

O governo chinês confirmou a informação dos Estados Unidos.

Ambos –Trump e Xi– classificaram a ocasião como 1 “encontro altamente bem sucedido”. As declarações, pelo menos em tom público, sinalizam uma trégua em 1 contexto de guerra comercial que as duas maiores economias do mundo vinham travando.

Ainda de acordo com a Casa Branca, foi feito “1 grande progresso” em relação à Coreia do Norte e os 2 líderes, junto ao ditador Kim Jong-un, farão “uma península coreana sem armas nucleares“.

Cúpula do G20 pede reformas no OMC

Também neste sábado saiu o comunicado oficial do G20. O documento “reflete a realidade de revitalizar o comércio e a OMC, e também a preocupação pela mudança climática”.

Os países reconheceram que “comércio internacional e investimento são motores importantes de crescimento, produtividade, inovação, emprego criação e desenvolvimento“, mas sinalizaram que está abaixo dos objetivos.

As principais questões discutidas foram sobre o livre comércio e os impactos da mudança climática. Os EUA foram os únicos que enfrentaram a maioria dos países, o que dificultou a chegada a 1 livre acordo. O comunicado ressalta a saída dos norte-americanos do Acordo de Paris.

No texto, os EUA reforçam seu “forte compromisso com o crescimento econômico e acesso à energia e segurança, utilizando todos os recursos energéticos e tecnologias, enquanto protege o meio-ambiente“.

