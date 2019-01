TRUMP SE VINGA E CANCELA VIAGEM DA PRESIDENTE DA CÂMARA DOS EUA

Decisão ocorre um dia após a democrata Nancy Pelosi recomendar o adiamento do discurso sobre o Estado da União

O presidente americano, Donald Trump, cancelou nesta quinta-feira, em cima da hora, uma viagem de trabalho da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi. Ela viajaria para Bruxelas, sede da União Europeia, para o Egito e para o Afeganistão.

A retaliação de Trump veio um dia depois de Pelosi lhe enviar uma carta recomendando que ele adiasse seu discurso anual ao Congresso sobre o Estado da União, marcado para 29 de janeiro. A democrata havia argumentado que não havia condições de garantir a segurança do presidente porque os departamentos encarregados de sua proteção estavam sem verbas devido à paralisação parcial do governo, que completou 27 dias hoje, superando em muito o recorde histórico de 21 dias.

A paralisação parcial, chamada nos Estados Unidos de shutdown , ocorre porque não houve acordo entre Trump e o Congresso para a aprovação do Orçamento de 2019. A Câmara, de maioria opositora, se recusa a incluir na previsão de gastos os US$ 5,7 bilhões que o ocupante da Casa Branca pede para construir um muro na fronteira com o México.

Um funcionário da Casa Branca disse que o presidente conseguiu cancelar a viagem da presidente da Câmara porque ela e sua delegação usariam um avião militar. Pelosi deveria decolar apenas uma hora depois do cancelamento.

“Devido ao shutdown , lamento informá-la que sua viagem para Bruxelas, Egito e Afeganistão foi adiada”, escreveu Trump em uma carta à presidente da Câmara. “Remarcaremos essa excursão de sete dias quando a paralisação terminar.”

Na carta, o presidente afirmou ter certeza de que Pelosi concordaria com o cancelamento, chamando a viagem de “evento de relações públicas”. “Também acho que, nesse período, seria melhor se você estivesse em Washington negociando comigo e se unindo ao forte movimento pela segurança na fronteira para pôr fim ao shutdown “, completou.

Ele ainda sugeriu que, se a democrata quisesse, poderia viajar em voos comerciais.

(Com O Globo)