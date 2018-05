TRUMP ROMPE PACTO NUCLEAR COM O IRÃ E REIMPÕE SANÇÕES. ISRAEL APOIA E SE PREPARA PARA O PIOR

Presidente dos EUA divide o Ocidente e abre uma era de instabilidade na região mais explosiva do planeta. Irael está no centro da fogueira.

Donald Trump, no passo mais controvertido de seu mandato no qual também cancelou o Pacto contra a Mudança Climática e o Acordo Transpacífico, rompeu agora o acordo nuclear com o Irã e reimpôs “em máximo nível” e de forma imediata as sanções contra a República Islâmica. De pouco serviu a pressão combinada da França, Alemanha e Reino Unido. Tampouco o freou o risco de que Oriente Médio despenque pela ladeira nuclear. Porta-estandarte do isolamento, Trump decidiu fraturar o Ocidente e abrir uma era de instabilidade na região mais explosiva do planeta. “Minha mensagem é clara: os EUA não lançam ameaças vazias”, afirmou.

“O acordo se baseava numa gigantesca ficção: que um regime assassino desejava só um programa nuclear pacífico. Se não fizéssemos nada, o maior patrocinador mundial do terrorismo obteria em pouco tempo a mais perigosa das armas”, disse Trump.

O solavanco é planetário. O acordo, alcançado em 14 de julho de 2015 em Viena, foi forjado após dois anos de negociação. Seu objetivo imediato era desativar durante pelo menos uma década o acesso iraniano à bomba atômica, em troca de suspender as sanções econômicas que asfixiavam o regime. Mas no longo prazo representava um passo muito mais importante. Demonstrava que dois inimigos acérrimos, depois de 35 anos arreganhando os dentes, podiam dar as mãos e rebaixar a tensão nuclear. O texto era avalizado também por outras cinco potências (China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha) e servia como um estabilizador frente às pressões contínuas de Israel e Arábia Saudita, cuja desconfiança com relação a Teerã nunca desapareceu.

Tudo isso fica agora em situação precária. O acordo nuclear não tem mecanismo de saída, e ao reativar as sanções os EUA rompem unilateralmente o que foi assinado. O resultado é difícil de calcular. O Irã pode abandonar o pacto alegando seu descumprimento por Washington e reiniciar o programa nuclear. E sobre os aliados se abate a ameaça das penalizações. Além de castigar o banco central iraniano, um pacote aprovado pelo Congresso em 2012 dificultava extraordinariamente as operações financeiras nos EUA por parte de quem mantivesse transações com a República Islâmica. Algo que fizeram nos últimos anos países muito amigos de Washington, como a França (a petroleira Total lidera um consórcio que anunciou investimentos em gás no valor de 4,8 bilhões de dólares).

O dano é amplo, e os perdedores são muitos. Talvez o único ganhador politicamente seja, por enquanto, Israel, que por outro lado passa a ter alerta mássimo na segurança, haja vista um provável aumento das ofensivas terroristas contra seu território.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sempre viu a pretendida paz nuclear como uma ficção. Não lhe serviu que o Irã cumpra escrupulosamente os termos do acordo. Nem que o enriquecimento de urânio e plutônio tenha sido bloqueado, que as instalações para isso fossem fechadas, e que a maior parte do combustível atômico do Irã tenha sido retirada do seu território.

Para Netanyahu, o texto não coloca um ponto final ao programa atômico, apenas o adia em busca de uma recuperação econômica que permita retomá-lo com mais força.

Trump, já como candidato e hoje mesmo, adotou este argumento como seu. Em campanha, definiu o pacto como “o pior do mundo”, e sempre que teve ocasião o atacou em público. Em outubro passado, decidiu não validá-lo em sua revisão quadrimestral e deixou ao Congresso a tarefa de determinar seu futuro. Foi um primeiro golpe, embora não definitivo. A Câmara e o Senado, chegando a hora, o devolveram intacto, e em janeiro Trump novamente pôs o relógio em marcha à espera de renegociar o texto. Foi esse prazo que se esgotou nesta semana.

Neste tempo, Trump e seus falcões quiseram deixar seus adversários de mãos atadas. Para isso, como repetiu nesta terça o presidente, exigiram reabrir o acordo e que este incorporasse três alterações: a revogação de uma cláusula que permite reiniciar o programa nuclear, a inclusão de limites ao programa balístico e restrições à ingerência “terrorista e desestabilizadora” de Teerã na região, especialmente Síria e Iêmen.

Essa renegociação foi rejeitada pelos demais signatários e propiciou movimentos de alta diplomacia por parte da França Alemanha e Reino Unido. Quem mais avançou nessa linha foi o presidente francês, Emmanuel Macron, que durante sua recente visita de Estado ofereceu manter o acordo com vida enquanto se negociava outro sobre mísseis e estabilidade regional. A proposta não convenceu Trump.

Diante do próprio Macron, o presidente norte-americano qualificou o Acordo de Viena como “ridículo, demente e ruinoso”. Seu ataque, em plena lua de mel com o presidente francês, recordou a guinada que a Casa Branca empreendeu desde que a ala moderada foi substituída por um grupo de falcões capitaneados pelo secretário de Estado Mike Pompeo, quem, como o mandatário, deu crédito às acusações israelenses de que o Irã teria retomado em segredo seu programa nuclear.

Essa radicalização ideológica situa a ruptura do acordo em um ciclo político que vai além do Oriente Médio e alcança a negociação com a Coreia do Norte. Para os radicais, a sacudida em Teerã permite a Trump mostrar sua força diante de Kim Jong-un e lhe exigir um acordo rigoroso. O próprio Trump apontou isso em seu discurso: “Os EUA não lançam ameaças vazias. Quando prometo algo, mantenho, e agora mesmo Pompeo se dirige à Coreia do Norte. Esperamos alcançar um pacto”.

É uma interpretação que os democratas não compartilham. Para eles, a saída pulveriza a credibilidade dos EUA. “Depois disto, quem pode confiar nos acordos internacionais que os Estados Unidos negociam?”, perguntou-se Ben Rhodes, um dos cérebros do pacto.

Não é uma opinião isolada. A maioria dos especialistas considera que, com a ruptura, a Casa Branca demonstra que qualquer acordo, acima do seu próprio cumprimento, deve se submeter antes à doutrina do América Primeiro. Não é só que o magnata republicano polarize os seus cidadãos. Polariza o mundo. Aumenta a cisão com os aliados, reabre a instabilidade nuclear no Oriente Médio e confere um espaço privilegiado à narrativa israelense. Rompidas as pontes, os Estados Unidos se isolam, e o planeta se torna mais inseguro. Esse é, por enquanto, o legado de Trump.

O que Trump vê de errado no acordo com Irã?

Entenda as objeções do republicano contra o tratado nuclear firmado por Obama em 2015.

“O pior acordo da história.” É assim que o presidente dos EUA, Donald Trump, descreve o pacto nuclear do Irã, de 2015 firmado por Barack Obama. Ele repetidamente sinalizou que os Estados Unidos iriam se retirar ou revisar o tratado – ameaça que se concretizou nesta terça-feira (08/05).

Tanto o Departamento de Estado americano quanto a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmaram que o Irã cumpriu sua parte. Especialistas em não proliferação nuclear e líderes europeus que negociaram o acordo pressionaram Trump pela manutenção dos EUA no pacto.

Por que então o governo Trump é contra o acordo nuclear?

A resposta está nas fraquezas alegadas do acordo e, igualmente importante, em questões não relacionadas à energia nuclear, que o governo Trump agora gostaria de trazer para a mesa de negociação, como o programa de mísseis balísticos do Irã e a crescente influência da república islâmica no Oriente Médio.

No âmbito do acordo de 2015 negociado entre o Irã e o P5 + 1 (EUA, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha), Teerã concordou em desmantelar seu programa nuclear em troca do fim de uma série de pesadas sanções internacionais e do descongelamento de bilhões de dólares em ativos iranianos. Pelo acordo, o Irã tem permissão para desempenhar pequenas atividades nucleares e manter estoques de urânio para fins de pesquisa e medicina.

Essas quantidades de urânio estão muito abaixo do necessário para o desenvolvimento rápido e sem aviso prévio de armas nucleares. Com efeito, ao Irã é permitido a pesquisa nuclear pacífica, assim como qualquer outro país.

Atrasa, Mas Não Impede

À época do fechamento do acordo, agências de inteligência ocidentais estimaram que o Irã só estava a um ano de produzir uma arma nuclear. O acordo de 2015 restringiu as atividades relacionadas ao programa nuclear do Irã por 10 a 15 anos. Depois que este período expirar, o acordo precisará ser renegociado ou o Irã teoricamente poderá reiniciar o seu programa de armas atômicas.

Se o Irã escolher então produzir armas nucleares, começaria a partir de um ponto de partida mais abaixo, o que poderia dar tempo à comunidade internacional.

Mas o governo Trump acha esta “cláusula de temporização” – essencialmente a data de validade do acordo – problemática porque, em sua opinião, simplesmente atrasaria o desenvolvimento de uma bomba nuclear, em vez de impedir. As preocupações da Casa Branca reverberam a posição de Israel, que argumenta que a questão nuclear não pode ser somente adiada.

Atividade Nuclear Secreta?

O acordo também permite que os inspetores da AIEA monitorem as instalações nucleares declaradas, as instalações de armazenamento e as cadeias de abastecimento.

No entanto, o governo Trump argumenta que o acordo nuclear não fornece acesso a instalações militares restritas que poderiam ser usadas ​​para um programa de de armas secreto. O presidente exigiu que os inspetores também tenham acesso a essas instalações, algo rejeitado pelo Irã.

Os apoiadores do acordo argumentam que qualquer programa secreto seria detectado por meio das normas vigentes de monitoramento das instalações e cadeias de abastecimento existentes.

Mísseis Balísticos

A redação da resolução das Nações Unidas que autoriza o acordo nuclear é vaga na questão dos mísseis balísticos. O acordo “exorta”, mas não exige o fim da pesquisa “relacionada a mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares”.

Teste de míssil no Irã



O Irã diz que seus mísseis balísticos são armas convencionais que não foram projetadas para transportar ogivas nucleares, mesmo que sejam capazes disso. Como o Irã não está buscando produzir armas nucleares, argumenta Teerã, a resolução da ONU não se aplica ao seu programa de mísseis balísticos.

Mas o governo Trump argumenta que o programa de mísseis viola a natureza do acordo e constitui uma ameaça para seus aliados árabes do Golfo e Israel. Os EUA já voltaram atrás em uma série de sanções contra o Irã, fazendo com que Teerã, por sua vez, acusasse os EUA de sabotar o espírito do acordo.

Verbas Para “Atividades Desestabilizadoras”

O acordo nuclear fez com que uma grande parcela dos ativos internacionais do Irã – um total de 100 bilhões de dólares – fosse descongelada. O governo Trump argumenta que isso foi ruim porque o dinheiro pode ser usado para financiar as “atividades desestabilizadoras do Irã” no Oriente Médio e grupos terroristas.

As queixas dos EUA incluem ainda a hostilidade do Irã em relação a Israel, o seu envolvimento na Síria e no Iraque e o amplo apoio regional da república islâmica para vários grupos radicais xiitas, incluindo o Hisbolá no Líbano e os rebeldes Houthi no Iêmen, bem como para o Hamas na Faixa de Gaza.

Além disso, Washington e Israel estão preocupados com o fato de que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), uma organização de segurança e militar que funciona separadamente das forças armadas regulares, e o Hisbolá estejam estabelecendo bases conjuntas no sul da Síria, nas cercanias de Israel.

(Com DW e El País)