Trump reduz ajuda à América Latina no orçamento

A primeira proposta orçamentária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclui um substancial corte na ajuda exterior à América Latina, com reduções à assistência proporcionada a todos os países da região, uma mudança que poderá ser sentida especialmente no México e na América Central. A informação é da agência EFE.

O orçamento – apresentado ontem e que precisa ser aprovado pelo Congresso onde pode sofrer alterações – prevê US$ 37,6 bilhões para o Departamento de Estado, dos quais US$ 1,093 bilhão são para operações no continente americano e no Caribe, uma queda de US$ 614 milhões em relação ao ano fiscal 2016.

A supressão país por país desse orçamento para o ano fiscal 2018 mostra cortes em todas as nações da região e elimina as verbas dedicadas a Cuba, que no ano fiscal 2016 recebeu US$ 20 milhões, e à Venezuela, que este ano obteve US$ 6,5 milhões e desta vez não terá recursos específicos.

Além disso, devem ser somados aos fundos para cada país as quantias destinadas aos programas de segurança, democracia, luta contra o narcotráfico e imigração, que têm contas conjuntas para todo o continente e distribuem verbas conforme necessário.

Se este orçamento for aprovado, o México receberia US$ 87,7 milhões, uma redução de 45,3% em relação ao ano fiscal 2016, quando obteve US$ 160,1 milhões.

Américas Central e do Sul

O corte para a América Central é também substancial, e reduz a ajuda ao desenvolvimento e ao fortalecimento institucional, que tinha sido potencializado no governo anterior, de Barack Obama.

A Guatemala obteria US$ 80,7 milhões frente aos US$ 131,2 milhões que recebeu no ano fiscal 2016; Honduras ganharia US$ 67,8 milhões contra US$ 98,2 milhões de 2016, e El Salvador faturaria US$ 46,3 milhões frente aos US$ 67,9 milhões anteriores, entre outros exemplos.

Na América do Sul, o Brasil sofrerá uma redução bem grande, passando dos 12,8 milhões de 2016 para US$ 815 mil, valor que chega a ser irrisório comparado a orçamentos de outros países. A Colômbia, por exemplo, receberia US$ 251,4 milhões, uma quantia não muito inferior aos US$ 299,4 milhões que obteve em 2016.