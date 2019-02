TRUMP NÃO VAI APRESSAR A COREIA DO NORTE COM A DESNUCLEARIZAÇÃO ENQUANTO NÃO HOUVER TESTES DE ARMAS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ficaria feliz enquanto a Coréia do Norte mantivesse a pausa no teste de armas e não estivesse com pressa de fazer um acordo nuclear com seu líder, Kim Jong Un. realizar sua segunda cimeira esta semana

Os dois líderes se reunirão em Hanói na quarta e quinta-feira, oito meses depois de sua histórica cúpula em Cingapura, a primeira entre um presidente dos Estados Unidos e um líder norte-coreano.

Lá eles se comprometeram a trabalhar para a completa desnuclearização da península coreana, mas seu acordo vago produziu poucos resultados. Senadores democratas e autoridades de segurança dos EUA alertaram Trump contra o corte de um acordo que faria pouco para conter as ambições nucleares da Coréia do Norte.

Enquanto Kim percorria a China de trem para a cúpula, a mídia estatal norte-coreana alertou Trump no domingo para não escutar os críticos norte-americanos que dizem estar atrapalhando os esforços para melhorar os laços.

Trump, falando em Washington na véspera de sua partida para o Vietnã, disse acreditar que ele tenha encarado Kim com os olhos e que eles tenham desenvolvido “um relacionamento muito, muito bom”.

“Eu não estou com pressa. Eu não quero apressar ninguém”, disse Trump. “Eu só não quero testar. Enquanto não houver testes, estamos felizes”.

A Coréia do Norte realizou seu último teste nuclear, seu sexto, em setembro de 2017. Ele testou pela última vez um míssil balístico intercontinental em novembro de 2017.

A administração Trump pressionou o Norte a abandonar o programa de armas nucleares, que combinado com suas capacidades de mísseis, representam uma ameaça aos Estados Unidos, antes que ele possa esperar qualquer concessão.

Mas nos últimos dias, Trump sinalizou um possível abrandamento, dizendo que adoraria poder remover as sanções se houvesse um progresso significativo na desnuclearização.

Trump disse que ele e Kim esperavam fazer mais progressos na cúpula e novamente estenderam a promessa de que a desnuclearização ajudaria a Coréia do Norte a desenvolver sua economia.

Ele ridicularizou os críticos de sua maneira de lidar com a Coréia do Norte e acrescentou que o presidente chinês, Xi Jinping, tem apoiado os esforços dos EUA.

O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos pediram conselhos à Rússia sobre a Coréia do Norte, mas não houve uma solução rápida para a tensão na península, informou a agência de notícias Interfax.

Oferta limitada?

Trump vai chegar ao Vietnã na noite de terça-feira, disse o Ministério das Relações Exteriores do Vietnã. Ele se encontrará com o presidente do Vietnã, Nguyen Phu Trong, que também é secretário-geral do Partido Comunista, na quarta-feira de manhã, disse o ministério.

O Vietnã divulgou poucos detalhes sobre os preparativos para a cúpula, incluindo seu local ou horário específico.

Kim está indo para o Vietnã, pela China, de trem e passou pela cidade de Changsha por volta das 13h10 (horário local), informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Isso o colocaria no caminho certo para chegar ao Vietnã no começo da terça-feira.

Um porta-voz da presidência sul-coreana disse a repórteres em Seul que os dois lados podem concordar em declarar o fim formal da Guerra da Coréia de 1950-1953 na cúpula.

A guerra terminou em uma trégua, não em um tratado, e o Norte há muito pediu um tratado para acabar com ele. Também quer garantias de segurança.

O presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in, que apóia a abertura para a rival Coréia do Norte, elogiou Trump e Kim em comentários em Seul e disse que os que se opõem a melhores laços na península e entre a Coréia do Norte e os Estados Unidos devem “ descartar tais perspectivas tendenciosas ”.

Os Estados Unidos há anos exigem a desnuclearização completa, verificável e irreversível da Coréia do Norte, antes que qualquer concessão seja concedida. A Coréia do Norte denunciou essa postura como unilateral e “gangster like”.

Os últimos comentários de Trump parecem apoiar a especulação de que seu governo está aberto a buscar um acordo limitado na cúpula.

Autoridades em Washington e Seul disseram que os possíveis passos a seguir poderiam incluir a permissão de que os inspetores observem o desmantelamento do reator nuclear de Yongbyon, na Coréia do Norte, e a abertura dos escritórios de ligação entre os EUA e a Coréia do Norte.

Declarar o fim de um estado técnico de hostilidades que existe desde a década de 1950 e permitir que alguns projetos intercoreanos, como uma zona de turismo na Coréia do Norte, sejam outras possibilidades.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse ao “Fox News Sunday” que espera progressos substanciais nesta semana, mas a Coréia do Norte ainda não deu passos “concretos” para a desnuclearização e outra cúpula pode ser necessária depois de Hanói.

O New York Times informou que Pompeo admitiu em discussões privadas que teria sorte se a Coréia do Norte concordasse em desmantelar 60% do que os Estados Unidos exigiam. Isso ainda seria mais do que qualquer outra administração conseguiu, acrescentou.

O Departamento de Estado se recusou a comentar.

(Com Reuters)