TRUMP DIZ QUE RESOLUÇÃO DA ONU CONTRA ISRAEL DIFICULTARÁ NEGOCIAÇÕES DE PAZ

O presidente eleitos dos EUA, Donald Trump, declarou que adoção da resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a proibição da construção de assentamentos israelenses em territórios palestinos dificultará o processo de paz no Oriente Médio.

“A grande derrota de Israel na ONU ontem fará com que seja muito mais difícil negociar a paz“, publicou Trump em sua conta no Twitter. “Mas nós conseguiremos de qualquer forma“, acrescentou.

Na última sexta-feira (23) o Conselho de Segurança adotou uma resolução exigindo a interrupção “completa e imediata” da construção de assentamentos em territórios palestinos.

Parceiros históricos de Israel, os Estados Unidos surpreenderam ao não utilizar o uso do veto na votação do projeto, que passou com 14 votos a favor e uma abstenção.

Anteriormente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que teve promessas de congressistas e membros da futura administração presidencial de Donald Trump de que os EUA iam usar todos os meios para reverter resolução contra os assentamentos israelenses.

Com Jornal do Brasil