TRUDEAU VENCE AS ELIÇÕES E ENFRENTA UM SEGUNDO MANDATO MINORITÁRIO

O Partido Liberal do Canadá alcança o maior número de cadeiras, apesar do desgaste do Primeiro Ministro

Mais quatro anos para Justin Trudeau. O Partido Liberal venceu as eleições nesta segunda-feira no Canadá e a oportunidade de um novo mandato. O primeiro-ministro, condenado ao estrelato político internacional há quatro anos por seu magnetismo e sua esmagadora vitória sobre os conservadores , chegou às urnas sem uma auréola, sobrecarregada por vários conflitos. No entanto, alcançou uma maioria mais sólida de assentos do que o esperado, mas não absoluto, e agora aguarda uma segunda etapa mais difícil, a do domínio minoritário em um país mais fragmentado do que em 2015.

“Para o futuro primeiro ministro do Canadá, para Justin Trudeau.” Baby Trudeau tinha apenas quatro meses quando um presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, dedicou esse brinde na gala do Centro Nacional de Artes de Ottawa. Filho do histórico primeiro-ministro Pierre Elliott Trudeau, ele cresceu assistindo líderes como Margaret Thatcher ou Olof Palme passarem por sua casa, sugando a política do homem que costumava ser considerado uma espécie de Kennedy canadense. O poder parece natural para Justin Trudeau, quase genético, e hoje à noite no Palácio de Congressos de Montreal, onde ele realizou a noite das eleições, ele sorriu como se não tivesse sofrido com a beleza da campanha. Mas ele tinha feito isso.

Os liberais compareceram às pesquisas praticamente empatadas com o Partido Conservador, cujo líder é um político de 40 anos chamado Andrew Scheer, de influência limitada na mídia que não conseguiu capitalizar a erosão da imagem de Trudeau., um ícone liberal que foi acusado de hipocrisia por causa de vários conflitos. Que as coisas não seriam simples, foi visto de manhã no Papineau, o distrito de Montreal para o qual é apresentado, um feudo liberal. Guy Cardinal, 62 anos, estava correndo os 300 metros que restava até chegar à mesa de votação para terminar de decidir se apostaria nos liberais novamente ou tentaria o Novo Partido Democrata. “Meu objetivo número um é impedir a vitória do Partido Conservador porque está muito perto da extrema direita”, afirmou.

Com efeito, houve uma combinação de uma base fiel ao liberalismo de Trudeau com a opção de voto útil nesta vitória. Com 93% do escrutínio, os liberais conquistaram 156 dos 338 assentos na Câmara dos Comuns, sem atingir a maioria absoluta (170), enquanto os conservadores permaneceram em 121. Há sinais de preocupação pelo primeiro-ministro. , não apenas por causa dos 28 assentos perdidos em relação a 2015, mas porque os conservadores de Scheer alcançaram uma porcentagem de votos populares (individuais) dois pontos a mais, 35% em comparação a 33%.

Em seu discurso, Trudeau enfatizou sua mensagem de otimismo, enfatizou: “É muito mais do que aquilo que nos ajudará” e disse que governaria cada um dos que também não votaram nele. Terá que ser entendido com outras partes para aprovar orçamentos e governar as minorias, já que o Canadá não tem tradição de governos em coalizão. Na frente estarão o Novo Partido Democrata (25 cadeiras), os Verdes (3) e o Bloco Quebeques, o outro vencedor da noite para filmar de 10 a 32 legisladores.

“Gosto que ele não tenha maioria absoluta, que o forçará a entender os Verdes, que são realmente os que mais gosto, e o NPD, mas votei nos liberais porque queria garantir que eles vencessem e também porque é a campanha que os conservadores fizeram é detestável ”, disse Pat Jefflyn, um cineasta, no meio da festa de Montreal. Ele se referia, acima de tudo, à circulação em plena campanha das fotos antigas de Trudeau disfarçadas com o rosto pintado de preto , algo considerado racista na América do Norte.

Foi uma campanha tensa, muito polarizada, não porque a massa de eleitores se espalhou ao extremo, mas porque as opiniões negativas dos eleitores em relação a outros partidos cresceram nos últimos anos. A aparição no palco de Trudeau usando um colete à prova de balas em um dos comícios mais maciços, após ameaças, é o exemplo mais gráfico de algo cruzando sob o próspero e diversificado Canadá , o país norte-americano menos violento e desigual. , onde a pena de morte não existe e a cura é universal.

“Acho que os canadenses estão preocupados porque se sentem sozinhos no mundo, têm um vizinho do lado que não entendem e um mundo muito perigoso por aí. O Canadá tem sido um tipo de modelo de democracia no mundo, um dos bons. Líder em direitos humanos e cooperação internacional, uma série de valores que estão em questão no sistema internacional e o Canadá se sente solitário ”, refletiu o acadêmico e ex-candidato liberal Michael Ignatieff, um grande aluno do nacionalismo .

Agora, um governo liberal “pode ​​significar concessões ao Bloco Québec ou ao Novo Partido Democrata que podem deixar alguns canadenses ainda mais distantes”, escreveu o conhecido analista John Ibbitson no The Globe and Mail neste fim de semana . Nesta segunda-feira, ele exigiu mais respeito entre os líderes: “Nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, a política se tornou tão polarizada que alguns governos mal conseguem funcionar. É isso que queremos aqui?

O governo liberal de Justin Trudeau, em pleno andamento dos movimentos populistas de direita em várias potências ocidentais, foi visto como um contrapeso , especialmente para seu vizinho do sul, subiu na onda de trumpismo. Os canadenses votaram novamente e continuaram, embora de uma maneira mais enfraquecida. Promessas não cumpridas, como uma reforma eleitoral, escândalos como a acusação de tentar influenciar uma investigação de uma empresa da SNC-Lavalin e o que foi visto como uma traição ao movimento ambiental: a nacionalização do grande oleoduto Trans Mountain , entre outros conflitos.

Para Annalyn Erbas, uma estudante de marketing de 19 anos, tudo o que é criticado pelo primeiro-ministro “não são erros, são decisões difíceis que ele sabia que seriam difíceis”. O que mais pesa, na opinião dele, é “tudo de bom até agora”. O governo liberal de Trudeau aprovou uma taxa de carbono e aumentou os impostos para os mais ricos, também melhorou a proteção social e reduziu a pobreza. Legalizou a maconha , recebeu milhares de refugiados e promoveu uma agenda de reconciliação histórica. Os canadenses decidiram continuar por mais quatro anos, mas agora outros jogos entram em jogo. Hoje a era Trudeau e, com ela, o Canadá, entram em uma nova etapa.

(Com El País)