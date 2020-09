Tríplice Fronteira: BOLSONARO DETERMINOU “REABERTURA” DA PONTE DA AMIZADE

Presidente brasileiro afirmou, pelo Facebook, que “determinou” que a ponte que liga Foz do Iguaçu (Brasil) a Ciudad del Este (Paraguai) seja “reaberta”.

Neste sábado (26), o presidente Jair Bolsonaro (foto ao lado), respondendo a um seguidor no Facebook (Vagner Belo Schnorr, brasileiro que se apresente com perfil da Rede Social como sendo morador de San Alberto – Paraguai), anunciou que será “reaberta” a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu e Ciudad del Leste. “Já determinei a abertura e o Paraguai deu o ok. Um abraço ”, respondeu Bolsonaro a Vagner Belo Schnorr.

Na quinta-feira, no Diário Oficial da União (D.O.U), foi publicada a prorrogação da Portaria 456 da Casa Civil por 30 dias, pela qual fica restrita, de forma excepcional e temporária, à entrada de estrangeiros. A medida foi por uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Contudo, o ato não restringe a circulação de “fronteiriços” de países vizinhos ao Brasil, salvo venezuelanos e bolivianos.

Bolsonaro, portanto, pelo menos em relação a Ponte da Amizade, ampliará extensão do disposto na Portaria 456. O presidente não disse quando e como será a reabertura, e nem disse quando tal determinação dele seria formalizada.

Confira a postagem de Bolsonaro:

Diante da prorrogação da portaria, publicada no D.O.U., o prefeito de Ciudad del Este, Miguel Prieto, disse que continuará trabalhando o protocolo de saúde para a reabertura da fronteira com Foz de Yguazú. “Em algum momento as fronteiras devem ser abertas”, frisou Prieto.

O Governo do Paraguai aprovou o protocolo de reabertura dos postos de fronteira com o Brasil, com o objetivo de reativar a economia nessas áreas do vizinho país.

A expectativa agora na “Tríplice Fronteira”, é de que a efetiva “reabertura” das fronteiras do Brasil com o Paraguai, que depende apenas do respectivo ato formal do governo brasileiro, ocorra ainda neste mês de setembro, ou, no mais tardar, no início de outubro.

O presidente Jair Bolsonaro não definiu ainda a data, para a “reabertura” anunciada por ele em Rede Social, o que, por parte do governo paraguaio, já está devidamente formalizado.

(Da Redação)