TripAdvisor elege as Cataratas como destino dos sonhos

O site de viagens TripAdvisor elegeu as Cataratas do Iguaçu como um dos 9 destinos dos sonhos, com base em pesquisa de leitores do mundo todo. As Cataratas do Iguaçu aparecem ao lado de lugares como Nova Iorque, Tóquio, Bali, Bora Bora, dentre outros na preferência do público no TripAdvisor “Luxury for Less Guide”, o Guia Luxo por Menos, numa tradução literal.

“É uma honra estarmos lado a lado com destinos tão icônicos para o turismo mundial. É uma pesquisa relevante, pois indica uma tendência, ou seja, que somos um destino em alta na preferência do público nacional e internacional”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Maio é o mês mais indicado pelo TripAdvisor para visitar as Cataratas do Iguaçu, com possibilidade de descontos consideráveis de mais de 30% na hotelaria, por ser baixa temporada.

O mês de melhor valor do TripAdvisor (maio) “é quando os viajantes podem economizar uma média de US$ 50 em hotéis”, sugere o site para os viajantes estrangeiros.

Além disso, “outono no Brasil caracteriza-se por temperaturas quentes de dia e por temperaturas mais frescas à noite – ideal para viajantes que desejam evitar o calor do verão”, descreve o TripAdvisor na pesquisa.

Os nove destinos mencionados foram: Bali (Indonésia), Ilhas Maurício (África), Bora Bora (Polinésia Francesa), Nova York (Estados Unidos), Botswana (África), Tokio (Japão), Ilha de Seyschelles, Hawaí (Estados Unidos) e as Cataratas do Iguaçu (Brasil). São cinco praias, duas megalópoles e dois destinos de natureza, as Cataratas e Botswana.

Metodologia

O TripAdvisor perguntou a sua comunidade global de mídia social para nomear seu destino final de férias de sonho, que acreditavam que estava fora de sua faixa de preço. Com base nessas respostas, o TripAdvisor alavancou seus dados de comparação de preços de hotéis de mais de 200 sites para identificar os períodos de tempo com as taxas de hotel mais baixas.

O levantamento levou em conta a combinação de preços de hotéis, clima e atividades sazonais. O guia identifica os valores dos melhores meses para uma viagem acessível.

TripAdvisor

O TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo, permite aos viajantes desencadear todo o potencial de cada viagem. Com mais de 535 milhões de opiniões e opiniões que cobrem a maior seleção mundial de listagens de viagens em todo o mundo – mais de 7 milhões de acomodações, companhias aéreas, atrações e restaurantes.

Com Portal da Cidade