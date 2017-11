De acordo com Vereador Dr Brito, o qual presidiu a CPI do transporte, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE acatou o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o Transporte coletivo. Ainda segundo o parlamentar, o Executivo iguaçuense precisa verificar as irregularidades apontadas pelo relatório. Assista adiante a matéria:

(Com COMUNICAÇÃO/CMFI)