TRF-4 DIVULGA CANDIDATOS PARA VAGA DE SÉRGIO MORO NA 13ª VARA DE CURITIBA

Magistrados têm até a meia-noite de quinta-feira (24) para manifestar desistência. Escolha é pelo critério de antiguidade.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, divulgou nesta terça-feira (22) os candidatos para a vaga de juiz federal na 13ª Vara de Curitiba, que conduz a Operação Lava Jato em primeira instância, após a ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça.

Entre os interessados, assume o juiz que tiver o maior tempo de magistratura.

Conforme o TRF-4, o magistrado mais antigo que se inscreveu é Luiz Antonio Bonat, de Curitiba.

Depois, aparecem Julio Guilherme Berezoski Schattschneider (19º na lista de antiguidade), de Santa Catarina, Friedmann Anderson Wenppap (70º na lista de antiguidade), de Santa Catarina, Antonio Cesar Bochenek (106º na lista de antiguidade), Ponta Grossa, e Marcos Josegrei da Silva (111º na lista de antiguidade), de Curitiba.

Apenas juízes federais da Região Sul do Brasil podem participar da seleção. No total, foram 25 inscritos.

Trâmite para a escolha

De acordo com o edital do concurso de remoção, os magistrados têm até a meia-noite de quinta-feira (24) para manifestações de desistência.

Mesmo se ocorreram desistências, o trâmite ocorre normalmente.

A partir de sexta (25), o processo administrativo de concurso é encaminhado para o relator, o corregedor regional do TRF-4, desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira. Ele deve levar o processo para julgamento ao Conselho de Administração do tribunal, de acordo com o regimento interno.

Após o julgamento do processo, ainda sem data definida, o presidente da Corte, desembargador federal Thompson Flores, assina a decisão do Conselho de Administração, composto pelo presidente e por quatro desembargadores federais. Há outros dois suplentes.

Somente após esse trâmite o nome do magistrado que deve ocupar a 13ª Vara Federal de Curitiba será definido.

Julgado no Conselho de Administração, o processo é encaminhado para a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, que determina a data da entrada em exercício e publica o ato de remoção no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região.

(Com G1)