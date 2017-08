Três universidades estaduais ofertam juntas mais de 5,3 mil vagas no vestibular de verão 2018.

Na Universidade Estadual de Londrina (UEL), no norte do Paraná, as inscrições podem ser feitas pela internet até 11 de setembro, para 2.482 vagas . A taxa é de R$ 146.

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) seguem até 12 de setembro e custam R$ 100. São ofertadas 1.746 vagas sem seis cidades: Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Os candidatos devem se inscrever pela internet .

Com 1.081 vagas, o vestibular da Universidade Estadual Norte do Paraná (UENP) tem inscrições abertas até 1º de outubro, com taxa de R$ 130. As provas estão previstas para os dias 19 e 20 de novembro. Saiba mais no site da UENP.