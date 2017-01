TRÊS SÃO PRESOS SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO EM ROUBOS

Três homens foram presos na tarde desta quinta-feira (19) por suspeita de envolvimento em roubos ocorridos em Foz do Iguaçu. De acordo com o Grupo de Diligências Especiais (GDE), eles vinham sendo investigados por vários crimes ocorridos na cidade.

A prisão ocorreu na Rua Manoel Monteiro de Almeida, no Jardim Congonhas, no bairro Três Lagoas. Gustavo Herzog Werner, 19 anos, Dario Bruno Herzog, 21 anos e Jael Garcia do Carmo, 24 anos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Foram apreendidos com o trio, vários objetos furtados ou roubados, uma pistola calibre 7.65mm e munições.

Com Portal da Cidade